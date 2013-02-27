ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Газ Украина 2009» договорился с НК «Лукойл» о покупке Одесского НПЗ», в котором пишет: информацию о покупке НПЗ группой компаний «Газ Украина 2009» сообщил источник, близкий к сторонам, совершающим сделку…

http://delo.ua/business/gaz-ukraina-2009-dogovorilsja-s-nk-lukojl-o-pokupke-odesskogo-198293/

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Также «Дело» в публикации «В январе гривна подешевела, но объемы кредитования были скромны - НАБУ» пишет: в начале 2013 года снижение стоимости гривневых ресурсов наблюдалась почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка…

http://delo.ua/finance/v-janvare-grivna-podeshevela-no-obemy-kreditovanija-byli-skromny-198283/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Рекламная пауза» пишет: представители оппозиции предлагают Верховной Раде запретить общественной организации «Украинский выбор» рекламировать Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Кампания по интеграции Украины в ТС, по мнению оппозиции, противоречит евроинтеграционным устремлениям Украины, которые закреплены в законе "Об основах внутренней и внешней политики". Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук назвал действия оппонентов провокацией…

http://kommersant.ua/doc/2135334

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Разговор пошел на пользу» пишет: в Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС. Европейские лидеры воздержались от жесткой публичной критики в адрес Президента Виктора Януковича, однако высказали свои претензии во время встречи в формате «один на один». В числе главных положительных итогов саммита глава государства отметил успешные переговоры о предоставлении Украине займа на 610 млн евро. Однако Брюссель пока не будет выделять транши по данному кредиту. Кроме того, собеседники Януковича пояснили ему, что и подписание соглашения об ассоциации с ЕС может быть отложено «на несколько лет»…

http://kommersant.ua/doc/2135182

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Издание «Сегодня» в публикации «Стоимость билетов на Hyundai будет зависеть от времени покупки» пишет: дешевле всего билеты обойдутся тем, кто запланирует поездку заранее…

http://www.segodnya.ua/economics/transport/Stoimost-biletov-na-Hyundai-budet-zaviset-ot-vremeni-pokupki.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович порадует Азарова своим присутствием в Кабмине» пишет: в среду состоится расширенное заседание правительства…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Zavtra-YAnukovich-poraduet-Azarova-svoim-prisutstviem-v-Kabmine.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Депардье может заплатить 4,8 млн рублей за подарок Кадырова» пишет: Жерар Депардье взял российское гражданство в знак протеста против нового французского налога на сверхдоходы, но и в России ему также придется платить в бюджет. Первым таким взносом, возможно, станет налог на дарение - новая грозненская квартира актера накладывает на него ряд обременений...

http://izvestia.ru/news/545720

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Издание «Ведомости» в публикации «На начавшемся суде над BP адвокаты поспорили о швейцарском сыре» пишет: в Новом Орлеане начались слушания по делу о разливе нефти в Мексиканском заливе. Стороны пытались выяснить, случайной или нет была цепь трагических событий 20 апреля 2010 года…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9524571/na_nachavshemsya_sude_nad_bp_advokaty_posporili_o

(УНИАН)