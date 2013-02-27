Яценюк “бездарному” правительству: оппозиция знает, что делать в стране

Оппозиция сегодня на расширенном заседании Кабинета министров будет требовать отставки Президента и правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам перед началом заседания сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

В частности, он отметил, что оппозиция планирует выдвинуть сегодня два политических требования. Первое - отставка “бездарного” правительства и Президента Украины Виктора Януковича, который назначил это правительство. Второе требование касается плана развития страны.

“У нас есть свой план развития страны, и речь идет о принятии десятков законопроектов, которые требует оппозиция, чтобы были немедленно рассмотрены”, - сказал А.Яценюк.

Кроме того, А.Яценюк выразил надежду, что всех представителей “Батькивщины”, которые пришли на заседание правительства, пустят в зал.

“Там 20 «регионалов» сидят, и они не знают о том, что мы пришли представить план изменений в стране, и показать, что оппозиция знает, что делать в стране”, - сказал он.

Также А.Яценюк отметил, что от оппозиции пришли руководители парламентских комитетов, которые по за рангу равны министрам.

“Потому мы требуем, чтобы все депутаты фракции “Батькивщина”, которые сейчас пришли на заседание правительства, были допущены, потому что у нас есть позиция по каждой сфере. И именно поэтому руководство парламентских комитетов пришло сюда для того, чтобы выразить собственное виденье развития страны”, - сказал А.Яценюк.

На вопрос журналистов, что оппозиция будет делать, если их не допустят на заседание правительства, А.Яценюк сказал, что они будут решать проблемы по мере их поступления.

Также на вопрос, сколько всего представителей оппозиции пришло на заседание, А.Яценюк отметил, что их пришло “много”.