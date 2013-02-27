Представительство «Интерфакса» объявило о ликвидации

Принято решение о ликвидации «Представительства Закрытого акционерного общества «Интерфакс», сообщается в газете «Урядовый курьер» (№39 за 27 февраля т.г.).

В сообщении указывается, что имущественные претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации решения о ликвидации по месторасположению представительства: г. Киев, ул. Рейтарская 8/5А.

По номеру телефона, указанному в сообщении, не удалось уточнить причины решения, а также имеет ли отношение «Представительство ЗАО «Интерфакс» к информационному агентству «Интерфакс-Украина», офис которого расположен по тому же адресу.

В информационном агентстве «Интерфакс-Украина», по телефону, также не удалось получить информацию, там посоветовали написать письменный запрос по данному поводу.

Спустя полтора часа после этого на сайте ИА «Интерфакс-Украина» был размещен пресс-релиз, в котором указывается, что Международная информационная группа «Интерфакс» приняла решение о закрытии представительства российского ЗАО «Интерфакс» в Украине и что решение принято в целях оптимизации структуры группы.

В тоже время в пресс-релизе отмечается, что ликвидируемое представительство никоим образом не было связано с агентством «Интерфакс-Украина».

«ООО «Информационное агентство «Интерфакс-Украина» продолжает осуществлять свою деятельность в полном объеме» - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Информационное агентство «Интерфакс-Украина» - компания в структуре международной информационной группы Interfax Information Services - работает на рынке экономической и политической информации Украины с 1992 года.

На сегодняшний день агентство выпускает 45 информационных продуктов по политической и экономической тематике на трех языках (украинском, русском и английском).