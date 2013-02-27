Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает недопустимость торможения реформ в Украине. Об этом он заявил в своем выступлении на расширенном заседании Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент, в частности, отметил недопустимость торможения реформы системы предоставления административных услуг в Украине. По его словам, вместо единой сети государственные органы пытаются создать собственные центры предоставления услуг, что еще больше дезориентирует граждан, сохраняет коррупцию в этой сфере. Кроме того, «несмотря на принятые законы, на практике сохраняются тяжелая и непрозрачная система выдачи разрешений, сложные регуляторные процедуры», - сказал Президент.

В.Янукович также отметил, что в сфере медицинской реформы каждый из базовых законов реализуется со значительными трудностями, а подзаконные нормативные акты принимаются правительством и Министерством здравоохранения с существенными опозданиями. «Регионы практически не получают из центра методической и организационной помощи. Свежий пример - закон об экстренной медицинской помощи, работу над внедрением которого правительство начало лишь в последние дни перед вступлением в силу», - подчеркнул глава государства. Кроме того, по словам Президента, до сих пор не принят базовый закон об особенностях деятельности учреждений здравоохранения, что фактически блокирует модернизацию вторичного уровня в пилотных регионах.

Он также отметил, что заторможены реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, не удается сформировать новую эффективную и прозрачную схему регистрации прав недвижимости.

Все недостатки, которые сдерживают динамику модернизации страны, должны получить надлежащую оценку и выводы со стороны правительства, отметил В.Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович будет увольнять чиновников, которые не соответствуют «духу реформ»