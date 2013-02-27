Риск неподписания в ноябре Соглашения между Украиной и ЕС составляет 50% - эксперт

Риск Украины не подписать в ноябре 2013 года в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом составляет 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач сегодня на пресс-конференции.

«Риск неподписания соглашения огромен, не менее 50%, а может, даже и больше», - утверждает В.Горбач.

По его мнению, в случае провала соглашения с ЕС правительство сможет обратиться ко второму заинтересованному в интеграции партнеру – России, однако для Украины теперь этот вопрос не является критическим и страна полностью может жить дальше в том режиме, который есть сейчас.

«Если так произойдет и соглашение не будет достигнуто, придется существовать в том состоянии, в котором мы сейчас. Придется иметь дело с другим партнером с предложением по интеграции – Россией. Но мое мнение, что украинская власть не критически заинтересована и в этом предложении и не будет сломя голову бросаться в этот формат интеграции», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

13 февраля с.г. Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.