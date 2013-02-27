Анонс на 28 февраля

* Состоится обсуждение законопроекта о трансфертном ценообразовании, разработанного Министерством доходов и сборов Украины. Участники: президент УСПП, ​​народный депутат Украины Анатолий Кинах, управляющий партнер компании «Делойт» Виктория Черновол, ген.директор ООО «Кнауф Гипс Киев» Александр Гавриш, сертифицированный аудитор, партнер польско-украинской компании «CERBERUS tax and audit servict LTD» Ольга Богданова , управляющий партнер, аудитор Международного правового центра EUCON Лариса Врублевская, руководитель Инвестиционной вагонной компании Александр Рудаков и др.

* Пресс-конференция заместителя председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Роберта Бровди на тему: "О начале реализации, условиях и особенностях программы форвардных закупок ГПЗКУ".

* Круглый стол на тему: «Финансовая стабильность и финансовые потребности Украины в 2013 году». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт; Ильдар Газизуллин, старший аналитик Международного центра перспективных исследований; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий»; Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Владимир Клименко, президент Украинской Зерновой Ассоциации.

* Пресс-конференция на тему: «Каким будет урожай-2013?». Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

* Круглый стол на тему: "Бюджетные дыры-2012: куда пошли средства, предназначенные на строительство дорог?". Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности. Участники: Олег Медуница, член Комитета ВРУ по вопросам бюджета; Павел Ризаненко, член комитета ВРУ по вопросам бюджета; Дмитрий Андриевский, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики, Иван Варченко, депутат Харьковского областного совета, Алексей Шалайский, главный редактор интернет-портала независимого мониторинга государственных расходов "Наши деньги"; Юрий Николов, журналист интернет-портала "Наши деньги"; Татьяна Черновол, специальный корреспондент LB.ua и др.

* Круглый стол на тему: "Когда украинцы будут получать "белые" зарплаты? Снижение социального налога и детенизация экономики" . Вопросы: обзор рынка труда и заработных плат в Украине, оценка уровня теневой составляющей рынка труда, возможные механизмы детенизации рынка, перспективы снижения единого социального взноса, последствия такого шага для социальной сферы.

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