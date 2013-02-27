ТОП-10 (27 февраля)

Спад ВВП в январе составил 0,5%

Кабмин одобрил Госпрограмму активизации экономического развития

Стоимость программы экономического развития составит 380 млрд грн

Власть с помощью программы развития экономики хочет увеличить ВВП до 2,5-3,4%

Минфин привлек 50,5 млн грн и 372,3 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 февраля

Украина в январе импортировала 43,5 млн куб. м газа по контракту с RWE

Номинальная зарплата в Украине в январе сократилась на 11% - до 3000 грн

Депутат от ПР предлагает ввести 25% налог на депозиты населения

Прямой госдолг Украины к концу года вырастет до 30,6% ВВП, заявляет Минфин

Госпрограмма экономического развития предусматривает продление ресурса АЭС

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Спад ВВП в январе составил 0,5%

Снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе 2013 года составило около 0,5% в годовом выражении, говорится в аналитической записке «Анализ экономического состояния, январь 2013 г.», размещенной на сайте Национального банка Украины.

«По оценкам Департамента статистики, анализа и прогнозирования, снижение реального ВВП в январе текущего года составило около 0,5% в годовом выражении», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным Госстата, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

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Кабмин одобрил Госпрограмму активизации экономического развития

Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего расширенного заседания правительства.

“Предлагаю принять и в рабочем порядке в течение недели доработать программу и выпустить ее на следующей неделе”, - сказал премьер-министр Николай Азаров.

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Стоимость программы экономического развития составит 380 млрд грн

Суммарная стоимость программы активизации экономического развития на 2013-2014 годы составит приблизительно 380 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления на заседании Кабмина сказал премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, которые внедрялись в этом году и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

В то же время Н.Азаров отметил, что на первом месте во время проведения программы будет обеспечение высокого качества технико-экономического обоснования проектов.

“Благодаря этому выполнение отмеченной программы даст возможность наверстать потерянное во время кризиса”, - сказал он.

Кроме того, Н.Азаров прибавил, что программа рассчитана на получение прироста производства ВВП на уровне не менее чем 3% ежегодно и рост производства по ключевым отраслям экономики.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича рассматривается проект Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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Власть с помощью программы развития экономики хочет увеличить ВВП до 2,5-3,4%

Реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы позволит достичь роста ВВП в 2013 году на уровне 2,5-3,4%, в 2014 г. - 3-4%.

Об этом говорится в проекте Госпрограммы, который рассматривается на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров при участии Президента Виктора Януковича.

Также, реализация программы обеспечит поддержание оптимального уровня инфляции в пределах 5-6% в 2013-2014 годах; дефицита государственного бюджета в 2013 году в рамках 3,2% ВВП; перераспределение ВВП через сводный бюджет в 2013 году на уровне 29,5% ВВП.

Предельный объем государственного долга в 2013 г. в результате реализации Госпрограммы удастся удержать на уровне 30,6% ВВП.

Реализация Госпрограммы активизации развития экономики обеспечит поступление в госбюджет средств от приватизации в объеме 27,9 млрд грн в течение 2013-2014 гг.,

рост объемов производства машиностроительной продукции на 10% в 2014 году, увеличение объемов импортозамещения сельскохозяйственной техникой до 20%, увеличение в 2 раза объема производства ракетно-космической техники, рост доли отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе на 5-10%, рост объемов реализации отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке на 25% и снижение уровня энергоемкости ВВП на 1,5-3% в год.

Также реализация программы позволит увеличить объемы экспорта и привлечь ресурсы международных финансовых организаций в объеме 1,5-2 млрд долл. США как в 2013, так и в 2014 году.

Кроме того, согласно проекту документа, удастся снизить налоговую нагрузку, что обеспечит снижение теневого сектора экономики, увеличить количество субъектов малого предпринимательства и количество занятых в малом предпринимательстве, предотвратит скрытый вывод капитала за границу.

Как сообщал УНИАН, Программа развития экономики на 2013-2014 годы, подготовленная правительством, определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики.

Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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Минфин привлек 50,5 млн грн и 372,3 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 26 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 26 февраля, привлекло в государственный бюджет 50,47 млн грн и 372,28 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил 2 заявки, поданные на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность при этом составила 14,3%.

Также были удовлетворены 6 из 11 заявок на 2-летние (погашение 25 февраля 2015 года) валютные ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 25,92 млн долл., доходность установлена на уровне 8,02%. Кроме того, Минфин привлек 50,09 млн долл. от размещения 2-летних (погашение 18 февраля 2015 года) валютных ОВГЗ с аналогичной доходностью.

Основной объем поступлений - 296,27 млн долл. - обеспечило размещение 1,5-годичных (дата погашения 23 июля 2014 года) валютных госбумаг. Минфин удовлетворил все 8 поданных заявок. Доходность составила 8%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 4 заявки (на сумму 120 млн грн) на годовые гривневые бумаги.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 7 лет, 3-летние индексированные ОВГЗ, а также 3-летние валютные госбумаги инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 19 февраля, привлек в государственный бюджет 126,77 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,883 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 116,812 млрд грн, в собственности банков - 68,752 млрд грн, нерезидентов - 4,934 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Украина в январе импортировала 43,5 млн куб. м газа по контракту с RWE

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«По данным объединенного диспетчерского управления ПАО «Укртрансгаз», в январе 2013 года со стороны Республики Польша в газотранспортною систему Украины поступило 43,5 млн куб. м природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодняшний день существует техническая возможность приема природного газа в ГТС Украины от Венгерского оператора ГТС (компания FGSZ LTD).

«Между ПАО «Укртрансгаз» и компанией FGSZ LTD (Венгрия) подписано Техническое соглашение», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что ведутся переговоры с компаниями Eustream (Словакия) и «СНТГН Трансгаз» (Румыния) о возможности подачи природного газа с территорий Словакии и Румынии в ГТС Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

В начале февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

22 февраля 2013 года в ходе общения президента с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» Президент Виктор Янукович заявил, что Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.

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Номинальная зарплата в Украине в январе сократилась на 11% - до 3000 грн

Номинальная заработная плата по Украине в январе 2013 года составила 3000 грн, что на 10,2% больше по отношению к январю 2012 года, но на 11,2% меньше по отношению к декабрю 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, относительное уменьшение размера зарплаты в январе – «типичное сезонное явление, поскольку в декабре, перед Новым годом, традиционно осуществляются разнообразные дополнительные выплаты – вознаграждение по итогам года, за выслугу лет, выплаты за неиспользованный отпуск и т.д.». «В 2008-2012 годах сезонное уменьшение средней январской выплаты всегда составляло порядка 12%», - говорится в сообщении Секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2012 года увеличилась на 279 грн (9%) и на 1 января 2013 года составила 3 377 грн. В региональном разрезе самая большая зарплата в декабре была зафиксирована в Киеве – 5 368 грн., Донецкой области – 3 811 грн, в Севастополе – 3 655 грн, в Киевской области – 3 528 грн, Днепропетровской области – 3 385 грн. Наименьшая зарплата была зафиксирована в Тернопольской области – 2 466 грн. Средняя зарплата в промышленности в декабре 2012 года составила 3 818 грн, что на 7% больше, чем в ноябре 2012 года.

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составил 1,005 млрд грн.

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Депутат от ПР предлагает ввести 25% налог на депозиты населения

Народный депутат от Партии регионов Евгений Сигал предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25%-ный налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях. Соответствующий законопроект №2401 зарегистрирован в парламенте 26 февраля 2013.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятие предложенных изменений позволит коммерческим банкам получить более дешевые кредитные ресурсы, а государственному бюджету - дополнительный источник поступлений, которые, как предполагается, могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

«Анализ показывает, что в 2012 году среднерыночная доходность вкладов в гривне выросла на четверть. При этом высокая доходность банковских вкладов (депозитов) стимулирует у населения накопительные настроения. Общий объем средств физических лиц в банках за прошлый год увеличился на 19%, при этом рост кредитования субъектов хозяйствования вырост только на 5%», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн (на 14,2%) и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство вкладов размещены на срок от 1 до 2 лет – 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72% вкладов, «до востребования» – 22,34%, на срок более 2 лет – 6,98%.

Напомним также, что депутат Е.Сигал другим законопроектом предложил Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», предполагающие упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте.

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Прямой госдолг Украины к концу года вырастет до 30,6% ВВП, заявляет Минфин

На конец 2013 года ожидаемый объем государственного долга составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.

Об этом говорится в размещенной на сайте Министерства финансов Украины программе управления госдолгом на 2013 год, утвержденной приказом Минфина №277 от 21 февраля 2013 года.

Программа предусматривает, что в 2013 году финансирование госбюджета Украины будет осуществляться с помощью широкого спектра долговых инструментов.

По срокам обращения наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты (57,1%), среднесрочные - 24,3% и инструменты со сроком погашения от 3 до 12 месяцев (18,6%). При этом на краткосрочные инструменты со сроком погашения в 2013 году будет приходиться 7,3% объемов заимствований.

Также указывается, что долговые инструменты с фиксированной ставкой составят 93,4%, с плавающей - 6,6% (ставка Libor).

В целом, согласно программе, в 2013 года на внутреннем рынке будет осуществлено заимствований на сумму около 92,863 млрд грн, или 68,5% от общей суммы заимствований. На внешних рынках, с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета — 42,668 млрд грн, или 31,5%.

Общая сумма выплат по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2013 году за счет средств государственного бюджета, предусмотрена на уровне 116,035 млрд грн.

При этом объем платежей по погашению государственного долга в 2013 году составляет 81,068 млрд грн, из которых 45,474 млрд грн, или 56,1% составляют обязательства по внутреннему долгу, а 35,595 млрд грн, или 43,9% - обязательства по внешнему долгу.

Основной объем выплат приходится на погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2012 года в сумме 21,786 млрд грн, ОВГЗ 2010 года — 9,395 млрд грн, ОВГЗ 2011 года — 3,705 млрд грн, ОВГЗ 2003 года — 8,400 млрд грн, а также на погашение займов Международного валютного фонда (МВФ) — 22,826 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2013 год прогнозируется в объеме 34,967 млрд грн.

Наибольший удельный вес в обслуживании государственного внутреннего долга в течение 2013 будут выплаты по ОВГЗ 2012 года в сумме 6,441 млрд грн, ОВГЗ 2009 года в сумме 4,065 млрд грн, и ОВГЗ 2011 года в сумме 3,503 млрд грн.

В обслуживании государственного внешнего долга в отчетном периоде наибольший удельный вес будут иметь расходы по займам МВФ в сумме 1,608 млрд грн и облигаций внешнего госзайма года в сумме 3,507 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сумма государственного и гарантированного долга Украины за январь 2013 года выросла на 2,3% - до 65,989 млрд долларов США.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в январе на 11,94 млрд грн – до 527,452 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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Госпрограмма экономического развития предусматривает продление ресурса АЭС

В Государственной программе активизации экономического развития на 2013-2014 годы существенное внимание уделено продлению ресурса атомных электростанций Украины.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины со ссылкой на доклад премьер-министра Николая Азарова на расширенном заседании правительства 27 февраля.

«Существенное внимание уделено строительству и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, программа предусматривает продление ресурса атомных станций и повышение уровня безопасности блоков АЭС, а также реконструкцию открытых распределительных сооружений Запорожской, Хмельницкой и Ривненской АЭС», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что особое внимание в программе правительства уделено достройке Ташлыкской гидроаккумулирующей станции, которая эксплуатируется Южно-Украинской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров Украины одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы стоимостью 380 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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