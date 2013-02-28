Встреча Януковича и Путина может состояться в марте
08:41, 28 февраля 2013Разное
0
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте, сообщил журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов, сообщают РИА "Новости".
"Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте", - сказал посол.
Читайте также:
Эксперты: Янукович и Путин взяли паузу из-за неопределенности Украины относительно ТС
Украина и Россия ведут тайные переговоры о присоединении к ТС – российский эксперт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter