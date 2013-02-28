Встреча Януковича и Путина может состояться в марте

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте, сообщил журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов, сообщают РИА "Новости".

"Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте", - сказал посол.

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