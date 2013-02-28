ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «К концу года госдолг Украины может превысить 30,6% ВВП» пишет: Минфин обнародовал Программу управления государственным долгом на 2013 год…

http://delo.ua/ukraine/k-koncu-goda-gosdolg-ukrainy-mozhet-prevysit-306-vvp-198422/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Hyundai вновь поломался, а правительство затеяло модернизацию трех аэропортов» пишет: Кабмин взялся за аэропорты и «Укрзализныцю», Украина бьет рекорды по экспорту овощей борщевой группы, а за госучреждениями шпионила вредоносная программа - таковы деловые итоги 27 февраля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-hyundai-vnov-polomalsja-a-pravitelstvo-zate-198425/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Запах газа едва ощутим», в котором пишет: Украине пока не удается диверсифицировать поставки газа за счет его закупок в Европе. В январе удалось импортировать всего 43,5 млн куб. м газа из Польши. В «Нафтогазе» обещают постепенно увеличить импорт до 7 млрд куб. м газа в год, но для этого необходимо договориться со Словакией, что пока не удается из-за позиции «Газпрома». В Европе цена газа выросла, и пока топливо не подешевеет, Украине невыгодно инвестировать в технические мощности для его приема, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2137642

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «На карте не осталось белых пятен» пишет: в Украине завершено создание национального кадастра стоимостью 90 млн долл., который обеспечил доступ к электронной карте земельных участков по всей стране. Этот проект, инициированный в 2004 году Всемирным банком, в том числе позволяет выявлять информацию о незаконно выделенных участках, что, по мнению юристов, может спровоцировать судебные разбирательства…

http://www.kommersant.ua/doc/2137634

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«Сегодня» в публикации «Запрет на валютные депозиты вынудит украинцев «сбежать» в иностранные банки - эксперты» пишет: народный депутат от Партии регионов Евгений Сигал зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предложил ввести запрет на привлечение банками вкладов в иностранной валюте…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Zapret-na-valyutnye-depozity-vynudit-ukraincev-sbezhat-v-inostrannye-banki-eksperty.html

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Также «Сегодня» в публикации «Рост цен на полисы ОСАГО пока отложили» пишет: регулятор не стал повышать стоимость автогражданки, но страховщики намерены добиться подорожания…

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Rost-cen-na-polisy-OSAGO-poka-otlozhili.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинское метро: на свет в конце туннеля денег нет» пишет: в Украине после передовых двух-двух с половиной лет для метростроя наступил «мертвый сезон». Ближайшие годы не станут для нашего метро прорывными, даже в столице. Основная причина - полное отсутствие средств…

http://economics.unian.net/rus/news/159031-ukrainskoe-metro-na-svet-v-kontse-tunnelya-deneg-net.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Минфину рекомендуют лимит по наличным сделкам в 100 тыс. рублей» пишет: россиян вынудят достать деньги из-под матраса, если Конституционный суд не будет против…

http://izvestia.ru/news/545819

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Также «Известия» в публикации «Правительство «заморозит» введение соцнорм на тепло» пишут: иначе больше других за услуги ЖКХ начнут платить неимущие жители ветхих домов…

http://izvestia.ru/news/545835

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«Ведомости» в публикации «Инвестпрограммы госкомпаний лишили бюджет денег» пишут: федеральный бюджет РФ недополучил в начале года НДС и ушел в минус. Теперь правительство ищет дополнительные источники денежных средств…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9584702/goskompanii_podveli_byudzhet

(УНИАН)