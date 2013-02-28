ЕЭК не исключает защитных мер в отношении Украины

Москва. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не видят проблем в случае подписание Украиной соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, так как в рамках соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества предусматривается возможность введения защитных мер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на пресс-конференции в Москве.

«Что касается отношений Украины и России, то этот вопрос дебатировался достаточно серьезно во время заключения соглашения о зоне свободной торговли СНГ, и здесь единственное, что может возникнуть … в случае, если украинское участие в зоне свободной торговли с другим крупным партнером – ЕС или Китаем - существенным образом будет негативно влиять на производителей Таможенного союза, то в этом случае есть возможность применения защитных мер», - сказал А.Слепнев, отвечая на вопрос о том, как подписание соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС повлияет на торговлю со странами Таможенного союза.

По его словам, в таких вопросах каждая сторона должна взвешивать экономические эффекты от такого торгово-политического шага, как это будет влиять на внутреннее производство.

«Если рассматривать юридический аспект, то никаких проблем не существует… У нас есть страны, у которых не то что две, а несколько десятков соглашений о зоне свободной торговли. Стран, у которых десяток соглашений о зоне свободной торговли, вообще много, а есть чемпионы, у которых по 50-70 таких документов, и этот режим нормально функционирует», - сказал А.Слепнев.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре текущего года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

8 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичом в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле отметил, что Украина и ЕС не должны потерять шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина – ЕС 26 февраля в Брюсселе заявил, что Европейский Союз ожидает от Украины большего прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Договор о Зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан 8 государствами - участниками СНГ: Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Россией, Таджикистаном и Украиной 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Украина стала третьей страной, которая ратифицировала договор. С 20 сентября 2012 года он вступил в силу для трех ратифицировавших документ стран - Украины, России и Беларуси.

ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

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