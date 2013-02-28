В ближайшее время планируются встречи представителей Украины и Грузии на высоком уровне

Исполняющий обязанности посла Грузии в Украине Гиорги Закарашвили сообщил, что в ближайшее время планируются встречи представителей двух стран на высоком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Закарашвили сообщил на заседании медиа-клуба в Институте мировой политики.

«Я уверен, что в ближайшие месяцы состоятся контакты на высоком уровне»,- сказал и.о. посла. Он напомнил, что на саммите в Давосе состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.

Г.Закарашвили отметил, что Украина и Грузия остаются стратегическими партнерами.

Отвечая на вопросы, он также отметил, что позиция Грузии относительно членства в ГУАМ не изменилась. «Это важная организация. В этом году Грузия возглавляет ГУАМ, и у нас есть программа председательствования, которая будет достаточно активной», - сказал и.о. посла.