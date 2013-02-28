Анонс на 1 марта

* Пресс-конференция, посвященная презентации первого рейса Киев – Братислава, который выполняет авиакомпания Air Onix из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Участники: Алексей Яковец, ген.директор компании «Мастер-Авиа»; Евгений Хайнацкий, зам.ген.директора по продажам и маркетингу авиакомпании Air Onix; Николай Маринов, первый зам.министра по туризму и курортам АР Крым.

* Состоится заседание пресс-клуба "Киевводоканала" на тему: «Фосфаты в моющих средствах - вопрос открытый». Во время заседания зам.ген.директора ПАО «АК «Киевводоканал» по юридическим вопросам и инвестиции Вита Струкова и советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева расскажут о современном состоянии с содержанием фосфатов в сточных водах, об особенностях и преимуществах данного законопроекта, а также о разработанном Обществом проекте Конвенции по защите Днепра.

* Пресс-конференция заместителя председателя Государственной налоговой службы в Киевской области - начальника управления налоговой милиции ГНС в Киевской области Владимира Тесленко на тему: «Разоблачение резонансных преступлений и основные направления работы подразделений налоговой милиции в 2013 году».

* Украинский филиал Института стран СНГ проведет экспертную дискуссию на тему: «Перспективы вступления Украины в Таможенный Союз в контексте итогов саммита Украина-ЕС». Участники: директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, глава фонда стратегической культуры Виктор Пироженко, старший советник посольства РФ на Украине Игорь Севастьянов.

* Круглый стол на тему: «Адаптация Украины к техническому регулированию Таможенного союза: проблемы и перспективы». Организатор: Национальный институт стратегических исследований совместно с Ассоциацией поставщиков Таможенного союза. Вопросы: Что ожидать украинским экспортерам после введения новых технических стандартов в Таможенном союзе после 2015 г.? Адаптация технического регулирования Украины к нормам и правилам ЕС и сотрудничество с ТС: вероятные точки соприкосновения и противоречия. Перспективы сотрудничества Украины и ТС в сфере технического регулирования. Участники: Юрий Акневский, ген.директор ОАО Бахмутский аграрный союз; Дмитрий Андреев, зам.руководителя Аппарата Премьер-министра Украины, Александр Бакуменко, председатель правления Всеукраинского союза птицеводов Украины, Александр Балденюк, президент Ассоциации «Укркондпром» и др.

* Состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

* Состоится брифинг председателя Гослекслужбы Украины Алексея Соловьева на тему: «Первый день лицензирования импорта лекарственных средств». В мероприятии также примут участие ведущие импортеры лекарственных средств.

* Пресс-конференция на тему: «От чего будет зависеть курс доллара в 2013 г. в Украине?». Участники: ведущий научный сотрудник отдела валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Елена Слезко, экономист Александр Охрименко, представитель Национального банка Украины.

* Министр социальной политики Украины Наталия Королевская примет участие в работе Всеукраинского форума «Роль Женщины в украинском обществе». Мероприятие состоится при поддержке Минсоцполитики в рамках празднования Международного женского дня. Приглашены: Нузгат Эсан, представитель Фонда народонаселения ООН в Украине; Рикарда Ригер, и.о.постоянного представителя ПРООН в Украине, директор ПРООН в Украине; Мария Юрикова, зам.председателя Представительства ЕС в Украине; Мадина Джарбусинова, координатор проектов ОБСЕ в Украине.

* Состоится торжественная Церемония награждения победителей 2-го Национального конкурса деловых и социальных «зеленых» проектов Green Awards Ukraine. Церемония Green Awards Ukraine объявит лучшие "зеленые" проекты в 12-ти номинациях, охватывающих едва ли не все сферы делового и общественной жизни страны.

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