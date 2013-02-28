Янукович освободил Павленко от должности замминистра экономразвития
20:07, 28 февраля 2013Разное
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Владимира Павленко от должности заместителя министра экономического развития и торговли Украины - руководителя аппарата.
Текст указа № 110/2013 от 28.02.2013 г. размещен на официальном сайте главы государства.
Владимир Павленко был назначен на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины - руководителя аппарата 30 июня 2011 года.
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