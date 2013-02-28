Янукович освободил Павленко от должности замминистра экономразвития

Президент Украины Виктор Янукович освободил Владимира Павленко от должности заместителя министра экономического развития и торговли Украины - руководителя аппарата. Текст указа № 110/2013 от 28.02.2013 г. размещен на официальном сайте главы государства. Владимир Павленко был назначен на должность заместителя министра экономического развития и торговли Украины - руководителя аппарата 30 июня 2011 года.

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