ТОП-10 (28 февраля)

Правительство решило создать Украинский банк развития

Крюковский вагонзавод в марте может остановиться из-за нехватки литья

Киевсовет одобрил новые границы столицы

Корпорация «Богдан» вышла из состава акционеров автомобильной компании «Исузу Украина»

Евразийская экономическая комиссия повышает таможенные пошлины на молочные продукты

Янукович 4 марта в Москве проведет переговоры с Путиным – источник

МВФ настаивает на повышении цены на газ для населения в Украине

Украине нужно 250 млрд грн на модернизацию всех тепловых сетей и водоснабжения

«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом «ВЕТЭК»

Европарламент и Совет ЕС договорились ограничить бонусы банкиров

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Правительство решило создать Украинский банк развития

27 февраля на расширенном заседании Кабинет министров Украины принял решение о создании Украинского банка развития, сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на главу Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислава Каськива.

По словам В.Каськива, созданный банк с использованием прозрачных банковских процедур будет администрировать расходы, которые ранее неэффективно распределялись между разными министерствами и ведомствами. Создание такого института является ключевым элементом инвестиционной реформы, представленной 6 апреля 2011 года при участии Президента Украины, и может радикально улучшить инвестиционную привлекательность нашей страны.

«Вчера международные инвесторы услышали от Президента Украины важную для них информацию – Национальные проекты будут осуществляться при совместном финансовом участии государства и частных инвесторов», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 10 января премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с ведущими экспертами-экономистами поддержал идею создания в Украине банка реконструкции и развития, а также государственного агентства по поддержке экспортно- ориентированных отраслей в 2013 году.

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Крюковский вагонзавод в марте может остановиться из-за нехватки литья

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, г. Кременчуг Полтавской обл.) в марте может остановиться из-за нехватки литья.

Как передает УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления вагоностроительного завода Евгений Хворост.

По его словам, КВСЗ в первые два месяца 2013 года существенно снизил объемы производства. Одна из причин — остановка Кременчугского сталелитейного завода (КСЗ), который с начала года уже два раза останавливал производство и сегодня стоит, сообщил Е.Хворост.

Крюковский вагоностроительный завод закупает литье у КСЗ. И если на первые два месяца года на предприятии еще имели запас литья, то теперь оно почти кончилось, по подчеркнул он.

«Мы хотим увеличить объем производства, но есть сложности. У сталелитейного завода нет сертификата. Это, конечно же, сказалось на нас - не хватает литья. Если КСЗ в марте не заработает, это может стать причиной остановки нашего завода. Считайте сами. Наш сталелитейный завод выпускал 3,5 тысячи вагонокомплектов в месяц. Мы из этого закупали 1000. Это литье, которого нам хватило на январь-февраль, для грузовых вагонов - их мы сейчас выпустили около 500. Больше не получается. Что будет в марте - большой вопрос», - сказал Е.Хворост.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября российское учреждение «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» приостановило действие сертификатов соответствия на рамы боковых тележек грузовых вагонов и рамы боковые - основные виды продукции, изготавливаемые на Кременчугского сталелитейного завода. В связи с этим предприятие приостанавливало работу с 11 до 15 декабря 2012 года, а так же с 31 декабря по 14 января. С 13 февраля предприятие вновь приостановило свою работу до 1 марта.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

В 2011 году завод сработал с убытком 21,465 млн грн, в то время как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

КВСЗ в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт, пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

В январе 2013 года завод по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшил производство грузовых вагонов на 46,8% - до 532 шт. Пассажирских вагонов в этот период предприятие не выпускало.

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Киевсовет одобрил новые границы столицы

Киевсовет одобрил новые границы столицы, утвердив соответствующий проект землеустройства.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 74 из 87 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Решение увеличивает территорию столицы из 83 тыс. 585 га до 84 тыс. 974 га.

Как прокомментировал это решение глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль, в территорию столицы включено 2076 га земель Киевской области, в то же время исключается из границ Киева и передается области 686 га.

Утвержденное сегодня решение будет передано также в Киевский областной совет и в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, секретарь Киевсовета Галина Герега 21 февраля заявила, что столица будет бороться за новые границы и отстаивать их в случае необходимости в парламенте. Тогда она сообщила, что за счет включения в границы Киева земель Киевской области территорию города планируется увеличить на 2076 гектаров, в том числе за счет 6,9 га земель Лесниковского сельсовета, 0,5 га – земель Чабановского сельсовета, 1,6 га — земель Белогородского сельсовета; 2,7 га — земель Ирпенского сельсовета; 905 га — Вышгородского горсовета; 17 га — Броварского райсовета; 56 га — Княжичского; 998 га — Гнединского сельсоветов и 87 га — поселка Коцюбинское Ирпенского горсовета. Вместе с тем предлагается исключить из границ Киева и передать области 659 га.

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Корпорация «Богдан» вышла из состава акционеров автомобильной компании «Исузу Украина»

Украинская автомобильная корпорация «Богдан» вышла из состава акционеров автомобильной компании «Исузу Украина», об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы не видим перспектив развития дальнейшего совместного бизнеса при данном положении автомобильной отрасли в Украине. Поэтому было принято стратегическое решение», - прокомментировал глава пресс-службы корпорации «Богдан» Сергей Красуля.

Корпорация «Богдан» владела пакетом ценных бумаг в размере 12500 простых акций, что составляло 50% выпущенного акционерного капитала.

На данный момент корпорация «Богдан» акциями компании «Исузу Украина» не владеет.

Ранее антимонопольный комитет Украины разрешил японской компании «Isuzu Motors Limited» выкупить контрольный пакет акций автомобильной компании «Исузу Украина».

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация «Богдан» имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Автомобильная компания «Исузу Украина» специализируется на оптовой торговле новыми и подержанными автомобилями. В ассортименте - грузовые автомобили Isuzu NQR, Isuzu NLR и Isuzu CYZ 51K- самосвал, бетоносмеситель, запасные части Isuzu.

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Евразийская экономическая комиссия повышает таможенные пошлины на молочные продукты

Москва. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) повышает таможенные пошлины на молочные продукты с 15% до 18,3%, однако это не касается украинских производителей, которые работают в режиме свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на пресс-конференции в Москве.

«Вчера советом ЕЭК был согласован непростой вопрос относительно ставок таможенных пошлин на широкую номенклатуру молочной продукции – сливочного масла, молочных паст, жиров, масел, творога. Принято решение ставки повысить до 18,3%», - сказал А.Слепнев. При этом он напомнил, что до этого данная ставка составляла 15%.

По словам А.Слепнева, решение вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

Он отметил, что данное решение принято с учетом существенного роста импорта такой продукции, особенно в первые месяцы 2013 года.

По просьбе УНИАН В.Слепнев подчеркнул, что это решение не коснется украинских производителей. «Что касается украинских производителей – здесь никаких изменений не будет потому, что мы находимся в режиме свободной торговли», – сказал он. По его словам, повышение касается в первую очередь стран Евросоюза и Новой Зеландии.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

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Янукович 4 марта в Москве проведет переговоры с Путиным – источник

Планируется, что 4 марта в Москву прибудет Президент Украины Виктор Янукович для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«В.Янукович приедет в Москву 4 марта», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, рассматривается также вариант встречи в резиденции Президента РФ в Завидово (Тверская область). Планируется, что в то же день В.Янукович вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Посол России в РФ Михаил Зурабов сообщил, что встреча Президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича может состояться в марте.

«Я ожидаю, что в ближайшее время мы получим точную информацию о встрече на высшем политическом уровне. Думаю, что это состоится в марте», - сказал М.Зурабов.

Предыдущий визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.

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МВФ настаивает на повышении цены на газ для населения в Украине

Международный валютный фонд остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине, озвученных в начале февраля по итогам работы миссии МВФ в нашей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Фонда Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

«На данный момент мы ведем техническую дискуссию с властями Украины, но я бы придерживался заявлений, сделанных в начале февраля. Я не могу сейчас вдаваться в детали, но как только мы сможем сказать что-то конкретное – мы обязательно это сделаем», - сказал У.Мюррей.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс. Причем, при отсутствии корректировки экономической политики, по мнению К.Джарвиса, экономический рост в Украине не превысит 1%.

Вместе с тем, глава представительства МВФ в Украине Макс Альер, выступая на 9-ой ежегодной инвестиционной конференции, организованной компанией Dragon Capital, подчеркнул, что анализ, проводимый по итогам визита миссии подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций - по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

«Тарифы на газ – значительная нагрузка на бюджет. Необходимо выравнивание цен», - обратил внимание М.Альер и добавил, что одновременно с выравниванием цен можно внедрять социальные программы целевой помощи.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов отметил, что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”. По словам И.Прасолова, в Украине ожидают повторного приезда миссии МВФ в конце марта.

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Украине нужно 250 млрд грн на модернизацию всех тепловых сетей и водоснабжения

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), заявляют об острой необходимости в модернизации тепловых сетей и водоснабжения в Украине, посчитав, что на эти цели понадобится свыше 250 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Нацкомуслуг.

При этом в ведомстве считают, что источником средств для проведения модернизации тепловых сетей должны быть не средства из бюджета.

«В тариф на коммунальные услуги нужно заложить инвестиционную составляющую», - отмечает пресс-служба.

Кроме того, источником финансирования модернизации теплосетей может быть и заемный капитал.

«Привлечение собственных средств характерно для тех предприятий, которые берутся в концессию или аренду. Что касается заемного капитала, то чаще всего это банковские кредиты. В мировой практике как источник заемного капитала имеют достаточно широкое распространение», - утверждает пресс-служба Нацкомуслуг.

Как сообщал УНИАН, ранее «Киевэнерго» заявило, что для обеспечения устойчивого электро- и теплоснабжения столицы компания в 2013 году направит на техническое переоснащение теплоэлектроцентралей №5 и №6, а также модернизацию и реконструкцию электрических сетей и подстанций разного класса напряжения рекордную сумму – 450 млн грн.

Средства в развитие «Киевэнерго» помогает привлекать основной акционер - компания ДТЭК, которая намерена инвестировать в развитие всех предприятий в 2013 году более 1 млрд долл.

В начале года пресс-служба Нацкомуслуг также заявила, что в Украине в среднем 37% сетей централизованного водоснабжения и водоотвода находятся в ветхом и аварийном состоянии.

По данным регулятора, общая протяженность сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 179 809,3 км, из них ветхих и аварийных сетей - 67817,7 км.

Протяженность сетей водоотвода в Украине составляет 51210,5 км, из них ветхих и аварийных сетей - 18553,2 км.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и 272 предприятия теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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«Газ Украина» консолидирует активы под новым брендом «ВЕТЭК»

Группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявляет о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«ВЕТЭК объединит энергетические активы, которыми сегодня владеет украинский бизнесмен Сергей Курченко. В частности, в нее войдут структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, а также сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, формирование ВЕТЭК происходит в рамках реструктуризации бизнеса Сергея Курченко и является первым шагом на пути создания крупной многопрофильной энергетической компании, которая будет вести производственную, торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, группа компаний «Газ Украина» проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов.

22 февраля 2013 года группа компаний «Газ Украина» заявила о консолидации своих активов под новым брендом.

Антимонопольный комитет Украины намерен проверить информацию о том, что компания «Газ Украина 2009» занимает фактически монопольное положение на рынке поставок сжиженного газа.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.

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Европарламент и Совет ЕС договорились ограничить бонусы банкиров

Европарламент и Совет ЕС договорились ограничить бонусы банкиров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было достигнуто в среду вечером.

Согласно договоренности, годовой бонус руководителей банковских учреждений в ЕС не должен превышать годового объема их зарплаты.

При этом, договоренность предусматривает возможность исключительной выплаты бонуса в размере двух годовых зарплат руководителей банков в случае согласия владельцев более чем половины акций такого учреждения.

Договоренность устанавливает, что решение о повышенном бонусе может быть одобрено как минимум 65% акционеров, которые владеют не менее чем половиной акций, или 75% акционеров при отсутствии кворума на собрании.

Новые правила также предусматривают, что как минимум 8% банковского капитала должны быть капиталом высокого качества (в наименее рискованных формах).

Предусматривается, что новые правила будут вынесены на голосование в сессионный зал Европарламента в середине апреля. Их также должен одобрить Совет ЕС, после чего они должны быть включены в законодательство стран-членов до 1 января 2014 года.

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