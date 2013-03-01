ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Что хотят изменить в регулировании банковских депозитов с 2014 года» пишет: тексты соответствующих законопроектов нардепа-регионала Евгения Сигала обнародованы на сайте Верховной Рады…

http://delo.ua/finance/chto-hotjat-izmenit-v-regulirovanii-bankovskih-depozitov-s-2014-g-198539/

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Также «Дело» в публикации «Кибер-атака на бизнес: главные «нужно» и «нельзя» пишет: в Украине кибер-преступления входят в 5 самых распространенных экономических преступлений. Каждая пятая украинская компания в 2012 году подверглась кибер-атаке…

http://delo.ua/tech/kiber-ataka-na-biznes-glavnye-nuzhno-i-nelzja-198553/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Киев хватил через край», в котором пишет: Киевсовет принял решение о расширении границ столицы. Увеличить территорию города предложено за счет включения в него части Бориспольского и Вышгородского районов, а также поселка городского типа Коцюбинское. В столичном горсовете считают, что соответствующий проект может быть рассмотрен Верховной Радой уже осенью. Однако в Киевской областной государственной администрации не верят, что Рада будет его рассматривать без согласия облсовета. В парламенте же считают, что окончательное решение об изменении границ Киева будет приниматься кулуарно…

http://www.kommersant.ua/doc/2138366

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Абонент неприступен» пишет: с 1 декабря абоненты украинских компаний мобильной связи смогут сохранять номер телефона при смене оператора. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, утвердила окончательный вариант правил предоставления этой услуги. Впрочем, участники рынка считают, что внедрить ее нереально, и надеются, что Минюст не утвердит документ…

http://www.kommersant.ua/doc/2138467

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«Сегодня» в публикации «В Украине еда подорожала на 10-40%» пишет: эксперты утверждают, что продукты будут дорожать и дальше…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/podorozhalo-podeshevelo.html

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Также «Сегодня» в публикации «Януковича ждут в Москве для сверки часов» пишет: Президент едет в Россию, чтобы обсудить Таможенный союз и цену газа…

http://www.segodnya.ua/politics/power/YAnukovicha-zhdut-v-Moskve.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Власть разработала двухлетний план поддержки себя» пишет: Кабмин одобрил Госпрограмму активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В ней полностью отсутствует социальная составляющая и направлена она в поддержку лишь крупных предприятий, владельцами которых являются имеющие отношения к политике олигархи, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/news/159250-vlast-razrabotala-dvuhletniy-plan-podderjki-sebya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В «новую Москву» переедет только правительство» пишет: по данным Минфина, Госдума и Совет Федерации, судебные и правоохранительные органы в Коммунарку не поедут…

http://izvestia.ru/news/545899

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Также «Известия» в публикации «ФМС приблизилась к статусу министерства» пишут: Миграционная служба РФ обрела структуру независимого ведомства…

http://izvestia.ru/news/545877

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«Ведомости» в публикации «Андрей Бородин получил политическое убежище в Англии» пишут: бывший топ-менеджер и совладелец Банка Москвы сумел убедить британские власти, что за его преследованием стоит премьер Дмитрий Медведев…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9639441/ubezhische_borodina

(УНИАН)