Янукович считает, что курс на реформы оправдал себя

Президент Украины Виктор Янукович считает, что курс на реформирование страны оправдал себя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во вступительном слове на итоговой пресс-конференции.

В.Янукович отметил, что последние три года были непростым для Украины. По его словам, с 2010 года страна балансировала над бездной. В то же время он заявил, что благодаря проведению жестких антикризисных действий удалось постепенно выйти на позитивную динамику и стабильное развитие страны.

В.Янукович заметил, что в 2010 году наряду с жесткими антикризисными мерами была начата программа реформ и модернизации страны. Президент сказал, что благодаря этому удалось увеличить прирост ВВП, удалось преодолеть инфляцию, снизить уровень дефицита бюджета, снизить уровень государственного долга.

Также Президент отметил повышение социальных стандартов в стране. «Невзирая на мировое обострение кризиса, мы нашли возможность реализовать ряд важных социальных инициатив, наша работа в этой сфере позволила осуществить целый ряд новых шагов в социальной политике», - сказал он, напомнив, среди прочего, и о реализации его социальных инициатив.

Рассказал В.Янукович и о налаживании взаимодействия всей вертикали власти, в том числе правительства и парламента, что, по его словам, создало основу для продолжения реформ в стране.

«В целом, можно сделать вывод: политика реформ принесла позитивный социальный эффект, нам удалось значительно смягчить негативное влияние европейской экономической депрессии 2012 года», - заметил Президент.

Он подчеркнул, что сейчас актуальна интенсификация реформ, и ответить на запрос общества должна Государственная программа активизации развития экономики, которую по его поручению разработало правительство.

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