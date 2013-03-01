Новый состав Кабинета министров (фото)

Состав Кабмина доукомплектован. Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины. Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.

Герой Украины, глава правления Южного горно-обогатительного комбината Михаил Короленко родился 1962 году. Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности «Обогащения полезных ископаемых». Возглавил ЮГОК в сентябре 2010 года. До этого работал на руководящих должностях на Центральном горно-обогатительном комбинате и на Северном горно-обогатительном комбинате.

Янукович в декабре 2012 г., спустя два года, восстановил Министерство промышленной политики.

Кроме того, Президент Указом № 65/2013 назначил Леонида Новохатько министром культуры Украины.Текст указа от 5 февраля 2013 г. обнародован на официальном сайте главы государства.

Должность министра культуры была вакантной с 24 декабря 2012 года, когда Президент Украины Виктор Янукович уволил ряд членов Кабинета министров в связи с отставкой правительства. В частности, глава государства уволил Михаила Кулиняка с должности министра культуры Украины. До назначения министром, с июня 2010 года, Л.Новохатько занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета Министров Украины. Согласно указам, которые размещены на официальном сайте главы государства, новый состав Кабмина такой (по состоянию на 24.12.2012):

Премьер-министр - Николай Азаров;

Первый вице-премьер-министр - Сергей Арбузов (сфера аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов).

Вице-премьер-министр - Александр Вилкул (сфера инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Вице-премьер-министр - Юрий Бойко (сфера экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики).

Вице-премьер-министр - Константин Грищенко

Министры:

министр агрополитики и продовольствия - Николай Присяжнюк,

министр доходов и сборов Украины - Александр Клименко,

министр внутренних дел Украины - Виталий Захарченко,

министр экологии и природных ресурсов Украины - Олег Проскуряков,

министр экономического развития и торговли Украины - Игорь Прасолов,

министр энергетики и угольной промышленности Украины - Эдуард Ставицкий;

министр иностранных дел Украины - Леонид Кожара,

министр инфраструктуры Украины - Владимир Козак,

министр образования и науки - Дмитрий Табачник,

министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины - Геннадий Темник,

министр социальной политики Украины - Наталья Королевская,

министр обороны Украины - Павел Лебедев,

министр здравоохранения Украины - Раиса Богатырева,

министр финансов Украины - Юрий Колобов,

министр юстиции Украины - Александр Лавринович,

министр Кабинета министров - Елена Лукаш,

министр культуры - Леонид Новохатько,

министр промышленной политики - Михаил Короленко,

министр молодежи и спорта Украины - Равиль Сафиуллин.

Госслужбы:

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям - Михаил Болотских.

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