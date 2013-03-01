Янукович обещает выполнить все условия для подписания cоглашения c ЕС

Президент Украины Виктор Янукович обещает выполнить все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой пресс-конференции.

«В отношениях с Европой, с партнерами, то мы, если говорим, то делаем», - подчеркнул В.Янукович.

Президент напомнил, что 27 февраля на заседании правительства было принято решение создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами принятия необходимых нормативных решений для выполнения пунктов, поставленных европейской стороной для подписания Соглашения об ассоциации.

При этом он подчеркнул, что большинство обязательств - это имплементация законодательства к европейским нормам, что, в первую очередь, нужно самой стране для ее развития.

«Мы понимаем, что это для нас домашнее задание, прежде всего», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года при условии прогресса в противодействии избирательному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.