Анонс на 4 марта

04.03.13 *Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию * Заседание Согласительного совета ВРУ * Пресс-конференция: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине»

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию. * Состоится заседание Согласительного совета ВРУ. * Пресс-конференция на тему: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине». Участники: Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт. Александр Охрименко, финансовый эксперт. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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