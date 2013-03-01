Анонс на 4 марта
16:52, 01 марта 2013Разное
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04.03.13 *Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию * Заседание Согласительного совета ВРУ * Пресс-конференция: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине»
* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.
* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.
* Пресс-конференция на тему: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине». Участники: Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт. Александр Охрименко, финансовый эксперт.
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