Анонс на 4 марта

16:52, 01 марта 2013
Разное
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04.03.13 *Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию * Заседание Согласительного совета ВРУ * Пресс-конференция: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине»

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Будущее депозитов и налога на депозиты в Украине». Участники: Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт. Александр Охрименко, финансовый эксперт.

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