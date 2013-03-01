ТОП-10 (1 марта)

Транзит российского газа через Украину в январе сократился более чем на 23%

Минфин в марте планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Янукович призывает украинцев еще подождать с "покращенням"

Янукович 4 марта в Москве обсудит с Путиным сотрудничество с Таможенным союзом

Украина хочет ввести принципы биржевой торговли на рынке газа

Профицит платежного баланса Украины в январе составил 397 млн долл.

«Метинвест» построит первую аглофабрику в независимой Украине за 360 млн долл.

«Еврокар» начал производство новой модели Skoda

«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 84 млн долл.

Минэкономразвития предлагает постепенно уменьшать количество фосфатов в моющих средствах

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Транзит российского газа через Украину в январе сократился более чем на 23%

Транзит российского газа через территорию Украины в январе 2013 года сократился по сравнению с январем 2012 года на 23,2% - до 7,072 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно отчету, транзит газа в январе 2013 года сократился по сравнению с декабрем 2012 года на 21%.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Минфин в марте планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на март, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 марта.

На аукционе 5 марта инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

12 марта на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 1, 5, 7 лет, а также 2 и 3-летние валютные госбумаги.

На аукционе 19 марта Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, 3-летние индексированные ОВГЗ, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

На последнем, запланированном на 26 марта аукционе, планируется продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также госбумаги, номинированные в валюте, сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 26 февраля, привлек в государственный бюджет 50,47 млн грн и 372,28 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 28 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 200,284 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 118,915 млрд грн, в собственности банков - 68,319 млрд грн, нерезидентов - 4,765 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Янукович призывает украинцев еще подождать с "покращенням"

Президент Виктор Янукович призывает украинцев еще подождать с улучшением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы много времени упустили, - заявил В.Янукович. - Почти 20 лет мы не занимались реформами».

По его словам, тогда была сложная политическая ситуация, «по крайней мере, так объясняют предшественники». «То не поддерживал парламент, то правительство было не такое», - передал он слова «предшественников».

Как сказал В.Янукович, все эти неудобства привели к тому, что «мы оказались в очень сложной ситуации». «Когда переделывается дом, есть неудобства, страдают все, кто там жил», - отметил он и прибавил, что «нужно время, мы должны преодолеть все старые стереотипы».

«Нам нужно немножко потерпеть, чтобы преодолеть неудобства», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, аналитики компании по управлению активами "КИНТО" прогнозируют, что рецессия в Украине по реалистическому сценарию продлится минимум до конца первого полугодия 2013 г., и только благодаря низкой базе во второй половине 2013 г. может начаться вялое оживление.

Справка УНИАН. Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.

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Янукович 4 марта в Москве обсудит с Путиным сотрудничество с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта в Москве обсудит вопросы сотрудничества с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал сегодня на итоговой пресс-конференции. (4 марта Президент Украины осуществит рабочий визит в Россию – УНИАН).

По словам В.Януковича, Украина создает модель сотрудничества с Таможенным союзом. “Россия... она, безусловно, является ключевой, и мы ведем переговоры, какую модель в отношениях мы применим. Для нас очень интересно экономическое сотрудничество с Таможенным союзом”, - сказал он.

Президент напомнил, что товарооборот Украины со странами Таможенного союза составляет 63 млрд долларов. Вместе с тем “многое будет зависеть от России, Беларуси, Казахстана, насколько они хотят видеть нас за этим столом”, отметил В.Янукович.

Он заявил, что “мы имеем возможность стать наблюдателями, найти форму, которая будет соответствовать уровню наших отношений”.

“Эта работа не прекращается. В ближайшее время я буду посещать Россию, и эти переговоры будут продолжаться”, - сказал В.Янукович.

“Если мы получим какой-либо статус и будем участниками рассмотрения вопросов Таможенного союза - это пойдет нам на пользу. Там наши национальные интересы, наши экономические интересы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, до этого визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины сообщала, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – наработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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Украина хочет ввести принципы биржевой торговли на рынке газа

Украина хочет ввести принципы биржевой торговли на рынке газа, с равным доступом как крупных предприятий, так и мелких.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе пресс-конференции.

«Возможно, газовые хранилища будут работать по биржевым принципам, это будет своеобразный спотовый рынок на Западе Европы, и в этих хранилищах смогут покупать газ не только те государства, те большие предприятия, которые будут иметь долгосрочные контракты с поставщиками, но и маленькие предприятия, у которых часто будут меняться условия потребления газа», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что Украина рассматривает вопрос демонополизации газового рынка.

«Либерализация газового рынка уже давно назрела, поэтому мы рассматриваем вопрос сейчас демонополизации газового рынка Украины», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

В октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

В апреле 2012 года НКРЭ утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

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Профицит платежного баланса Украины в январе составил 397 млн долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам января 2013 года составил 397 млн долл по сравнению с дефицитом 889 млн долл. в январе 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, профицит текущего счета в январе 2013 года составил 83 млн долл. против 236 млн долл. в январе 2012 года, а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 314 млн долл. по сравнению с дефицитом 1,125 млрд долл. за аналогичный месяц 2012 года.

Объем прямых инвестиций (сальдо) уменьшился на 39% - до 363 млн долл. (в январе 2012 г. - 569 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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«Метинвест» построит первую аглофабрику в независимой Украине за 360 млн долл.

Группа «Метинвест» намерена инвестировать в строительство новой агломерационной фабрики Енакиевского металлургического завода 360 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«ЕМЗ группы «Метинвест» построит первую аглофабрику в независимой Украине. Инвестиции «Метинвеста» в проект составят больше 360 млн долл», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, новое производство агломерата, основного сырья для доменных печей, разместится на площади 22,75 гектара, при этом часть территории ЕМЗ берет в аренду у соседнего Енакиевского коксохимического завода.

«Подготовительные работы на строительной площадке новой аглофабрики начались в феврале», - сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении сказано, что в течение ближайших нескольких месяцев строителям предстоит разобрать десяток ветхих промышленных зданий и полностью очистить место для нового производства.

«Уже вывезено более 2500 тонн демонтированных конструкций, и сносу подлежит, в том числе, самая высокая в Енакиево труба старого коксохимического цеха высотой в 110 метров», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что большинство действующих аглофабрик в Украине были построены тридцать-сорок лет назад, а действующее производство в Енакиево построено в 1938 году, когда требований к экологии не предъявлялось.

При этом мэр Енакиево отметил, что запуск новой аглофабрики – приоритет для экологии города.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн. Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

В 2012 году завод сократил чистую прибыль на 72,1% - до 69,431 млн грн.

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«Еврокар» начал производство новой модели Skoda

Завод «Еврокар» (Соломоново, Закарпатская обл.) с 1 марта начал производство новой модели автомобиля — компактного седана Skoda Rapid, сообщила УНИАН пресс-служба завода.

Согласно сообщению, автомобили этой модели можно будет приобрести в салонах официальных дилеров по цене от 122,81 тыс. грн, начиная с конца марта.

«Skoda Rapid – один из самых безопасных автомобилей в своем сегменте. В ходе краш-теста Euro NCAP Skoda Rapid получил максимальное количество баллов за защиту взрослых пассажиров и детей. Пять звезд были присуждены Skoda Rapid за вспомогательные системы безопасности», - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению пресс-службы, на текущий момент завод «Еврокар» выпускает полный модельный ряд Skoda.

Справка УНИАН. «Еврокар» входит в группу компаний «Атолл Холдинг» и расположен в Ужгородском районе Закарпатской области. Общий объем инвестиций в проект «Еврокар» составляет 250 млн долл.

ЧАО «Еврокар» сертифицировано по международным стандартам ISO 9001, OHSAS 18001.

В 2012 году «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей по сравнению с 2011 годом на 24,9% - до 14 556 единиц.

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«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 84 млн долл.

Акционеры совместного украино-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива» - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до 1 июля 2013 года планируют внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл., говорится в сообщении «ТВЭЛ».

«Общая стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию составляет порядка 462 миллионов долларов. Акционеры в равных долях должны вложить в проект порядка 120 миллионов долларов, из которых 20 миллионов долларов были перечислены в 2012 году», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на строящемся заводе в Смолино (Кировоградская обл.) будут производиться сборки ТВСА. «За время эксплуатации топливо типа ТВСА, которое в настоящее время работает на четырех энергоблоках Калининской АЭС, на 5 и 6 энергоблоках АЭС «Козлодуй», на двух энергоблоках АЭС «Темелин», а также на 13 энергоблоках АЭС Украины, продемонстрировало высокие показатели надежности, экономичности и безопасности», - сказано в сообщении.

Проектная мощность завода составит 800 ТВСА в год. Численность персонала, занятого на производстве при полном развитии, должна составить около 380 человек.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2012 года в Украине неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.) было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

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Минэкономразвития предлагает постепенно уменьшать количество фосфатов в моющих средствах

Министерство экономического развития и торговли Украины отложило с 2013 на 2014 год начало постепенного уменьшения доли содержания фосфатов в синтетических моющих средствах до 0,7% к 2021 году и отказалось от полного запрета их использования, который предполагалось ввести в 2020 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, в новой редакции соответствующего законопроекта массовая доля фосфатов в пересчете на Р2О5 с 1 января 2014 года должна составлять не больше 17%, с 1 января 2016 года – не больше 10%, с 1 января 2019 года – не больше 5%, с 1 января 2021 г. - 0,7%.

При этом в Минэкономразвития отмечают, что большое количество стран мира (в частности Италия, Австрия, Голландия, Норвегия, Германия, Канада и США) добровольно отказались от применения в быту моющих средств на основе фосфатов.

Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС от 31.03.2004 г. "О моющих средствах" установлены жесткие требования по постепенному прекращению поступления на рынок стиральных порошков с содержанием фосфора в два этапа: до 30 июня 2013 года и до 1 января 2017 года. Кроме того, проект технического регламента Таможенного союза предусматривает полное удаление фосфатов из состава синтетических моющих средств в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в редакции законопроекта «О государственной регуляции синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», обнародованном Минэкономразвития для обсуждения в сентябре 2012 г., предлагалось уменьшить массовую долю фосфатов с 1 января 2013 года до 17%, с 1 января 2015 года – 10%, с 1 января 2018 года – до 5%. С 1 января 2020 года предлагалось запретить производство, реализацию и размещение на рынке на таможенной территории Украины синтетические моющие средства и товары бытовой химии с содержанием фосфатов.

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