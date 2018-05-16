Баланс недели: Янукович ищет формулу использования ГТС, Кабмин разработал программу спасения экономики на 380 млрд, МВФ настаивает на повышении коммунальных тарифов

Ключевыми событиями прошедшей недели стали итоговая пресс-конференция главы государства и презентация Кабмином программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, сопровождаемые множеством громких заявлений. Однако высказывания первых лиц государства оказались не единственным источником информационных сообщений. В «Укравтодоре», например, заявили о ремонте 94% всех дорожных ям, вскрывшихся после активного таяния снега. Депутат-регионал Евгений Сигал «взбодрил» идею обложить налогом проценты по депозитам граждан (по ставке ни много, ни мало 25%), а вице-премьер Юрий Бойко дал старт очередной перестройке отечественного рынка нефтепереработки, сообщив о возобновлении работы двух (из шести) простаивающих НПЗ.

В Москву за новыми договоренностями

Красной нитью едва ли не всех вопросов, обсуждаемых во время итоговой пресс-конференции Виктора Януковича, стала «газовая» тема. Посыл понятен: на 4 марта запланирован очередной визит главы Украинского государства в Москву. И хотя по заявлению пресс-секретаря российского Президента Дмитрия Пескова стороны не собираются подписывать никаких документов, украинский лидер четко дал понять: главные пункты повестки дня – цена на газ и, возможно, использование украинской газотранспортной системы наиболее выгодным для всех сторон образом. Причем «выгода» подразумевает партнерство троих – России, Украины и Европы, а цель – «модернизация трубы и гарантии объема прокачки».

Другое дело, поддержит ли Россия украинское предложение и захочет ли принять от нас уступки, на которые мы можем пойти в своем стремлении снизить цену на импортируемое топливо. По словам Януковича, цена на газ является «страшной проблемой Украины». Ежегодно государство несет убытки в размере 6 млрд долларов. «Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом, и этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт", - подчеркнул Президент.

По его словам, еще одной темой переговоров в Москве может стать участие Украины в Таможенном союзе. Киеву объективно не хотелось бы терять этот рынок, несмотря на положительные сигналы из Брюсселя о перспективах подписания Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом в ноябре текущего года. «Мы имеем возможность стать наблюдателями (в структурах Таможенного союза – ред.), найти форму, которая будет соответствовать уровню наших отношений», - отметил глава государства.

Однако еще до встречи двух президентов посол России в Украине Михаил Зурабов в очередной раз подчеркнул: реализация предлагаемой Украиной формулы сотрудничества с Таможенным союзом "3+1" маловероятна.

«Покращення» на 380 миллиардов

На расширенном заседании с участием Президента и депутатов Кабмин презентовал Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В двух словах суть документа - определение основных приоритетов развития: повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционного климата, поддержка национального товаропроизводителя, развитие высокотехнологических секторов, структурные реформы и наращивание экспорта. При условии, что все пойдет «по плану», рост ВВП составит уже в 2013 году 2,5-3,4%, а в 2014 - 3-4%.

Трудно сказать, по какой методологии высчитывались проценты роста украинского благосостояния, но еще накануне публичного представления проект программы активно «ходил по рукам» и обсуждался в деловых (и не только) кругах, в основном в негативном свете. В вину правительству вменялось отсутствие конкретных направлений развития приоритетных отраслей и надуманность заявленных макропоказателей, включая стоимость реализации программы в 380 млрд грн.

Причем критика звучала как со стороны экспертов и производственников, так и со стороны чиновников – бывших и нынешних. В частности, экс-министр экономического развития и торговли Петр Порошенко назвал программу «старорежимной» и «убивающей конкуренцию», а первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова посетовала на отсутствие «социальной составляющей», которая, по ее словам, видимо, появится «позже». Появится ли – вопрос открытый, окончательная редакция Госпрограммы еще не обнародована.

Зато опубликованы прогнозы Минфина по объему государственного долга. На конец 2013 года он составит не менее 483,032 млрд грн – треть (30,6%) ВВП. Для сравнения: по данным проспекта эмиссии государственных бондов, сумма долга на конец текущего года составит не менее 38,5% ВВП.

Какой из прогнозов окажется реалистичнее, покажет время. Но весьма красноречивым остается тот факт, что за два месяца текущего года падение промпроизводства так и не преодолено. Более того, в Кабмине подтвердили падение январских зарплат - на 11% по сравнению с декабрем 2012 года.

МВФ не сдает позиций

Пока в Кабмине представляли программу активизации экономики, своим видением перечня преобразований поделился глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер, принявший участие в 9-ой ежегодной инвестиционной конференции, прошедшей под эгидой инвестиционной компании Dragon Capital. Восьмиминутная речь Альера свелась, по сути, к одному: МВФ непреклонен в своих требованиях выровнять цены на газ для населения, выйти на гибкий валютный курс, разобраться с дефицитом бюджета и оздоровить бюджет НАК «Нафтогаз Украины», одни субсидии которому «съедают» по разным оценкам до 2% ВВП. Причем в отношении цен на газ главу представительства не смутил даже тот факт, что в прямом эфире национальных телеканалов Президент Виктор Янукович заявил, что цены поднимать не будут. «Возможно, позиция Президента была подана не вполне корректно. Однако, как бы там ни было, тарифы на газ – значительная нагрузка на бюджет. Необходимо выравнивание цен», - подчеркнул Альер и добавил, что одновременно с выравниванием цен можно внедрять социальные программы целевой помощи.

Кстати, такую же «дипломатичную» непоколебимость продемонстрировал и Вашингтон. Заместитель пресс-секретаря МВФ Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в головном офисе Фонда вполне четко дал понять: МВФ «не меняет (и, надо полагать, не поменяет) своих позиций относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине, озвученных в начале февраля по итогам работы миссии МВФ в нашей стране».

Теперь вопрос в том, поменяет ли руководство Украины свою тарифную политику, поскольку именно она, по большому счету, остается главным спорным моментом переговоров с Фондом о возобновлении кредитования. Времени на принятие «стратегического» решения – до конца марта, когда ожидается приезд в Украину миссии МВФ для продолжения диалога.

Залатаем дыры – в асфальте и в бюджете

Любопытную цифру опубликовал на этой неделе «Укравтодор». Дорожным службам удалось «ликвидировать ямковость на 94% основных дорог общего пользования государственного значения». «Залатали» без малого 2,6 тыс. км – быстро и преимущественно некачественно. Водителям от такого наспех сделанного по правительственному требованию «ямкового ремонта» легче не стало. Фотографиями «дорог жизни» увешана вся личная страница премьер-министра Николая Азарова в социальной сети Facebook, о чем он уже успел пожаловаться. «Улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов находятся в коммунальной собственности. Их обязаны содержать местные власти», - отметил по этому поводу глава правительства и предложил искать правду в коридорах местных властей, а не на проходной «Укравтодора».

А тем временем эксперты Мирового экономического форума оценили качество украинских дорог в 2,3 балла из 7. Хуже нашего – только в Молдавии и странах Африки, хотя украинцы оплачивают качество дорог кровными налоговыми гривнами.

И не ровен час, налоговой гривны придется отдавать еще больше. Депутат-регионал Евгений Сигал неожиданно предложил Верховной Раде внести в Налоговый кодекс норму о введении с 1 января 2014 года 25%-ного налога на проценты по вкладам в банках и небанковских учреждениях. Объяснения парламентария предельно просты: объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. При этом в 2012 году среднерыночная доходность вкладов в гривне выросла на четверть. «Высокая доходность банковских вкладов (депозитов) стимулирует у населения накопительные настроения. Общий объем средств физических лиц в банках за прошлый год увеличился на 19%, при этом рост кредитования субъектов хозяйствования вырос только на 5%», - посетовал народный депутат и предложил гражданам добровольно-принудительно поделиться доходами, которые, как предполагается, могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Другим своим законопроектом депутат Сигал предложил запретить вклады в иностранной валюте. Дескать, нечего гражданам в долларах сбережения хранить, пусть лучше наращивают потребление, поддерживая, таким образом, отечественных производителей.

Банкиры на депутатские инициативы пока не отреагировали, полагая, что «революционные» предложения так и останутся лишь предложениями. Но случись Раде принять злополучные законопроекты, и население очень быстро вернет сбережения на прежнее место – под матрацы и в банки, но уже стеклянные.

Не удивительно, что в правительстве крайне негативно отнеслись к вышеупомянутому проекту закона. Ведь население, несмотря на все действия властей, является едва не главным инвестором в отечественную экономику.

Олеся Сафронова (УНИАН)