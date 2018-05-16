Баланс недели: Янукович ищет формулу использования ГТС, Кабмин разработал программу спасения экономики на 380 млрд, МВФ настаивает на повышении коммунальных тарифов
Судьба отечественной газотранспортной системы, утвержденная Кабмином программа активизации развития экономики на 380 млрд грн и дискуссия о цене на газ для населения стали главными экономическими темами прошедшей недели.
Ключевыми событиями прошедшей недели стали итоговая пресс-конференция главы государства и презентация Кабмином программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, сопровождаемые множеством громких заявлений. Однако высказывания первых лиц государства оказались не единственным источником информационных сообщений. В «Укравтодоре», например, заявили о ремонте 94% всех дорожных ям, вскрывшихся после активного таяния снега. Депутат-регионал Евгений Сигал «взбодрил» идею обложить налогом проценты по депозитам граждан (по ставке ни много, ни мало 25%), а вице-премьер Юрий Бойко дал старт очередной перестройке отечественного рынка нефтепереработки, сообщив о возобновлении работы двух (из шести) простаивающих НПЗ.
В Москву за новыми договоренностями
Красной нитью едва ли не всех вопросов, обсуждаемых во время итоговой пресс-конференции Виктора Януковича, стала «газовая» тема. Посыл понятен: на 4 марта запланирован очередной визит главы Украинского государства в Москву. И хотя по заявлению пресс-секретаря российского Президента Дмитрия Пескова стороны не собираются подписывать никаких документов, украинский лидер четко дал понять: главные пункты повестки дня – цена на газ и, возможно, использование украинской газотранспортной системы наиболее выгодным для всех сторон образом. Причем «выгода» подразумевает партнерство троих – России, Украины и Европы, а цель – «модернизация трубы и гарантии объема прокачки».
Другое дело, поддержит ли Россия украинское предложение и захочет ли принять от нас уступки, на которые мы можем пойти в своем стремлении снизить цену на импортируемое топливо. По словам Януковича, цена на газ является «страшной проблемой Украины». Ежегодно государство несет убытки в размере 6 млрд долларов. «Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом, и этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт", - подчеркнул Президент.
По его словам, еще одной темой переговоров в Москве может стать участие Украины в Таможенном союзе. Киеву объективно не хотелось бы терять этот рынок, несмотря на положительные сигналы из Брюсселя о перспективах подписания Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом в ноябре текущего года. «Мы имеем возможность стать наблюдателями (в структурах Таможенного союза – ред.), найти форму, которая будет соответствовать уровню наших отношений», - отметил глава государства.
Однако еще до встречи двух президентов посол России в Украине Михаил Зурабов в очередной раз подчеркнул: реализация предлагаемой Украиной формулы сотрудничества с Таможенным союзом "3+1" маловероятна.
«Покращення» на 380 миллиардов
На расширенном заседании с участием Президента и депутатов Кабмин презентовал Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В двух словах суть документа - определение основных приоритетов развития: повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционного климата, поддержка национального товаропроизводителя, развитие высокотехнологических секторов, структурные реформы и наращивание экспорта. При условии, что все пойдет «по плану», рост ВВП составит уже в 2013 году 2,5-3,4%, а в 2014 - 3-4%.
Трудно сказать, по какой методологии высчитывались проценты роста украинского благосостояния, но еще накануне публичного представления проект программы активно «ходил по рукам» и обсуждался в деловых (и не только) кругах, в основном в негативном свете. В вину правительству вменялось отсутствие конкретных направлений развития приоритетных отраслей и надуманность заявленных макропоказателей, включая стоимость реализации программы в 380 млрд грн.
Причем критика звучала как со стороны экспертов и производственников, так и со стороны чиновников – бывших и нынешних. В частности, экс-министр экономического развития и торговли Петр Порошенко назвал программу «старорежимной» и «убивающей конкуренцию», а первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова посетовала на отсутствие «социальной составляющей», которая, по ее словам, видимо, появится «позже». Появится ли – вопрос открытый, окончательная редакция Госпрограммы еще не обнародована.
Зато опубликованы прогнозы Минфина по объему государственного долга. На конец 2013 года он составит не менее 483,032 млрд грн – треть (30,6%) ВВП. Для сравнения: по данным проспекта эмиссии государственных бондов, сумма долга на конец текущего года составит не менее 38,5% ВВП.
Какой из прогнозов окажется реалистичнее, покажет время. Но весьма красноречивым остается тот факт, что за два месяца текущего года падение промпроизводства так и не преодолено. Более того, в Кабмине подтвердили падение январских зарплат - на 11% по сравнению с декабрем 2012 года.
МВФ не сдает позиций
Пока в Кабмине представляли программу активизации экономики, своим видением перечня преобразований поделился глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер, принявший участие в 9-ой ежегодной инвестиционной конференции, прошедшей под эгидой инвестиционной компании Dragon Capital. Восьмиминутная речь Альера свелась, по сути, к одному: МВФ непреклонен в своих требованиях выровнять цены на газ для населения, выйти на гибкий валютный курс, разобраться с дефицитом бюджета и оздоровить бюджет НАК «Нафтогаз Украины», одни субсидии которому «съедают» по разным оценкам до 2% ВВП. Причем в отношении цен на газ главу представительства не смутил даже тот факт, что в прямом эфире национальных телеканалов Президент Виктор Янукович заявил, что цены поднимать не будут. «Возможно, позиция Президента была подана не вполне корректно. Однако, как бы там ни было, тарифы на газ – значительная нагрузка на бюджет. Необходимо выравнивание цен», - подчеркнул Альер и добавил, что одновременно с выравниванием цен можно внедрять социальные программы целевой помощи.
Кстати, такую же «дипломатичную» непоколебимость продемонстрировал и Вашингтон. Заместитель пресс-секретаря МВФ Уильям Мюррей во время традиционного брифинга в головном офисе Фонда вполне четко дал понять: МВФ «не меняет (и, надо полагать, не поменяет) своих позиций относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине, озвученных в начале февраля по итогам работы миссии МВФ в нашей стране».
Теперь вопрос в том, поменяет ли руководство Украины свою тарифную политику, поскольку именно она, по большому счету, остается главным спорным моментом переговоров с Фондом о возобновлении кредитования. Времени на принятие «стратегического» решения – до конца марта, когда ожидается приезд в Украину миссии МВФ для продолжения диалога.
Залатаем дыры – в асфальте и в бюджете
Любопытную цифру опубликовал на этой неделе «Укравтодор». Дорожным службам удалось «ликвидировать ямковость на 94% основных дорог общего пользования государственного значения». «Залатали» без малого 2,6 тыс. км – быстро и преимущественно некачественно. Водителям от такого наспех сделанного по правительственному требованию «ямкового ремонта» легче не стало. Фотографиями «дорог жизни» увешана вся личная страница премьер-министра Николая Азарова в социальной сети Facebook, о чем он уже успел пожаловаться. «Улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов находятся в коммунальной собственности. Их обязаны содержать местные власти», - отметил по этому поводу глава правительства и предложил искать правду в коридорах местных властей, а не на проходной «Укравтодора».
А тем временем эксперты Мирового экономического форума оценили качество украинских дорог в 2,3 балла из 7. Хуже нашего – только в Молдавии и странах Африки, хотя украинцы оплачивают качество дорог кровными налоговыми гривнами.
И не ровен час, налоговой гривны придется отдавать еще больше. Депутат-регионал Евгений Сигал неожиданно предложил Верховной Раде внести в Налоговый кодекс норму о введении с 1 января 2014 года 25%-ного налога на проценты по вкладам в банках и небанковских учреждениях. Объяснения парламентария предельно просты: объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. При этом в 2012 году среднерыночная доходность вкладов в гривне выросла на четверть. «Высокая доходность банковских вкладов (депозитов) стимулирует у населения накопительные настроения. Общий объем средств физических лиц в банках за прошлый год увеличился на 19%, при этом рост кредитования субъектов хозяйствования вырос только на 5%», - посетовал народный депутат и предложил гражданам добровольно-принудительно поделиться доходами, которые, как предполагается, могут быть направлены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.
Другим своим законопроектом депутат Сигал предложил запретить вклады в иностранной валюте. Дескать, нечего гражданам в долларах сбережения хранить, пусть лучше наращивают потребление, поддерживая, таким образом, отечественных производителей.
Банкиры на депутатские инициативы пока не отреагировали, полагая, что «революционные» предложения так и останутся лишь предложениями. Но случись Раде принять злополучные законопроекты, и население очень быстро вернет сбережения на прежнее место – под матрацы и в банки, но уже стеклянные.
Не удивительно, что в правительстве крайне негативно отнеслись к вышеупомянутому проекту закона. Ведь население, несмотря на все действия властей, является едва не главным инвестором в отечественную экономику.
Олеся Сафронова (УНИАН)