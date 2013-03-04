В Кремле заявляют, что 4 марта Янукович и Путин рассмотрят вопрос «подключения» Украины к ТС

Москва. Президенты Украины Виктор Янукович и России Владимир Путин рассмотрят вопрос «подключения» Украины к Таможенному союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говориться в материалах пресс-службы Кремля к визиту В.Януковча в Москву 4 марта.

«Президенты продолжат диалог о возможном подключении Украины к интеграционным процессам на евразийском пространстве - к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана и ЕЭП», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров планируется рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением устойчивой динамики роста экономического сотрудничества.

Отмечается, что Россия – главный торговый партнер Украины (30% в общем объеме украинского товарооборота в 2012 г.). Украина занимает первое место среди торговых партнеров России на пространстве СНГ (украинская доля внешнеторгового оборота России – 5%). Товарооборот в 2012 году составил 45 млрд. долл. (в 2011 г. – 50,6 млрд.).

В структуре российского экспорта в Украину в 2012 году основными товарными группами являлись: минеральные продукты; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них. На долю этих товаров пришлось 94% российского экспорта в Украину на общую сумму 27 млрд. долл.

Структуру импорта России из Украины в 2012 году формировали в основном пять товарных групп, поставки по которым составили 91% всего импорта на сумму 18 млрд. долл. Среди них: машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; минеральные продукты.

Наблюдается позитивная динамика российских инвестиций в украинскую экономику (накопленных инвестиций в 2012 г. – более 1 млрд. долл. по сравнению с 869 млн. долл. в 2011 г.). Возрастают и украинские инвестиции в российскую экономику (за январь-сентябрь 2012 г. – 427 млн. долл. по сравнению с 215 млн. долл. за 2011 г.).

Отмечается, что традиционно серьезное внимание президенты России и Украины уделяют вопросам продвижения культурно-гуманитарных связей. Большими событиями здесь призваны стать совместные празднования 1025-летия Крещения Руси в 2013 году и 200-летнего юбилея Т.Г.Шевченко в 2014 году.

Также внешнеполитическая координация Москвы и Киева в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности, в том числе в вопросах содействия Приднестровскому урегулированию, приобретает новое звучание в контексте председательства Украины в ОБСЕ в этом году.

В пресс-службе президента РФ подчеркивают, что политический диалог на высшем уровне отличается высокой интенсивностью и насыщенностью.

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