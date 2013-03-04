ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Почему украинские банки активно инвестируют в госбумаги» пишет: в банковской системе Украины достаточно ресурсов для кредитования экономики, но выдача займов по-прежнему осуществляется в скромных объемах. Это связано, прежде всего, с дефицитом платежеспособных заемщиков и высоким уровнем операционных рисков…

http://delo.ua/finance/pochemu-ukrainskie-banki-aktivno-investirujut-v-gosbumagi-198636/

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Также «Дело» в публикации «Как безопасно работать в открытых сетях Wi-FI» пишет: директор компании PGP Innovative Consulting Александр Галкин поделился советами по безопасной работе в открытых Wi-FI сетях…

http://delo.ua/tech/kak-bezopasno-rabotat-v-otkrytyh-setjah-wi-fi-198386/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гюнтер Эттингер: потребность ЕС в украинских хранилищах газа возрастает», в котором пишет: в Брюсселе довольны темпами выполнения Украиной обязательств перед Единым энергетическим сообществом и обещают, что Киев почувствует ряд преимуществ от членства в этом объединении, хотя и не сможет остановить строительство «Южного потока». Об этом, а также о трехсторонних контактах Украины, России и ЕС в интервью изданию рассказал еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер…

http://www.kommersant.ua/doc/2139593

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банк ему в руки» пишет: совладелец Дельта Банка Николай Лагун объявил о завершении сделки по покупке Кредитпромбанка. Бывшие акционеры, среди которых 28 иностранных банков, выходят из капитала учреждения с убытком, так как не готовы оставаться в нем из-за конфликта акционеров. Теперь Лагун намерен присоединить Кредитпромбанк к своему Дельта Банку. Это позволит последнему при благоприятных условиях занять пятую позицию на рынке…

http://www.kommersant.ua/doc/2139567

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«Сегодня» в публикации «Киев могут оставить без маршруток» пишет: маршруточники обещают отказаться везти людей, если власти будут и дальше без каких-либо объяснений запрещать им работать…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-nazrevaet-transportnyy-perevorot.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине продолжает дорожать бензин» пишет: начавшийся в конце февраля рост цен на бензин не остановился на 11,30 грн. Эксперты считают, что нынешнее подорожание - ценовая политика отдельных компаний…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/dorozhat-benzin.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Баланс недели: Янукович ищет формулу использования ГТС, Кабмин разработал программу спасения экономики на 380 млрд, МВФ настаивает на повышении коммунальных тарифов» подает анализ основных событий прошедшей недели…

http://economics.unian.net/rus/news/159462-balans-nedeli-yanukovich-ischet-formulu-ispolzovaniya-gts-kabmin-razrabotal-programmu-spaseniya-ekonomiki-na-380-mlrd-mvf-nastaivaet-na-povyishenii-kommunalnyih-tarifov.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Пассажиров аэропортов обложат новым налогом» пишет: на фоне масштабной кампании по удешевлению авиабилетов Минтранс РФ предлагает ввести новый сбор с пассажиров…

http://izvestia.ru/news/546004

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Также «Известия» в публикации «Чиновников научат искать коррупционеров среди своих» пишут: Министерство труда и социальной защиты по инициативе Кремля разработало антикоррупционные рекомендации, обязательные для исполнения чиновниками всех уровней…

http://izvestia.ru/news/545850

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«Ведомости» в публикации «Минтруд придумал, как снять с государства обязательство платить большие пенсии» пишут: разработана новая пенсионная формула. На максимальную пенсию сможет рассчитывать только тот, кто платил взносы 30 лет с максимальной зарплаты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9693441/pensiya_za_bally

(УНИАН)