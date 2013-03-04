Из плана проверок исключены почти 1 тыс. малых и средних предприятий

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Киева Главное управление Гостехногенбезопасности исключило из плана проверок на 2013 год 995 субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, проверкой установлено, что контролеры запланировали на 2013 год провести проверки предпринимателей-упрощенцев с низкой и средней степенью риска – магазины, рестораны, кафе, пиццерии, отделения банков, диагностические центры и пр.

В то же время, согласно законодательству, органам государственного контроля запрещено осуществлять мероприятия государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности в отношении физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения и деятельность которых не отнесена к высокой степени риска.

Прокуратура Киева внесла представление начальнику Главного управления Гостехногенбезопасности в г. Киеве, по результатам рассмотрения которого из плана проверок на 2013 год исключены 995 субъектов малого и среднего бизнеса, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 контролеров.