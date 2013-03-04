Евросоюз ожидает от Украины «имиджевого прорыва» - немецкий политолог

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что правительства стран-членов ЕС поддержат Соглашение об ассоциации, если Украина сделает «имиджевый прорыв».

Об этом он сказал в интервью «Телекритике».

«Украине нужен некий имиджевый прорыв. То есть нужно изменение видения Украины Западом, чтобы простые европейцы поняли, что есть прогресс. И только тогда все правительства 27 стран могут поддержать Соглашение об ассоциации»,- сказал политолог.

По его мнению, в Украине существует фундаментальное недоразумения на счет Европейского Союза, «что это - такое государство, которое имеет правительство», и если с этим правительством договориться, то оно подпишет с Украиной Соглашение об ассоциации. А.Умланд отметил, что на самом деле проблема в том, что ведущие представители Евросоюза в какой-то мере выступают больше дипломатами, чем политиками. «Они посредники между странами – членами ЕС и Украиной. И даже очень хорошие отношения между Януковичем и, например, господином Баррозу не будут иметь какого-то весомого политического эффекта. Потому что конечное решение принимается правительствами стран – членов ЕС (их 27). И поэтому есть некая иллюзия насчет того, что нужно договориться, поработать с руководством ЕС – и тогда всё сложится»,- сказал политолог.

Он также назвал мифом, который распространяют украинские СМИ, что Украина – очень важная страна, имеет большое геополитическое значение, большие рынки, и что это очень интересно ЕС. «На самом деле, мне кажется, главная мотивация ЕС, почему существует программа «Восточного партнерства» и почему идет работа над Соглашением, – это безопасность, это стабилизация стран вокруг Европейского Союза. Это эгоистический интерес, но он совпадает с интересом украинского народа»,- сказал политолог.

Отвечая на вопрос о том, почему европейских СМИ, которые пишут об Украине, в последнее время доминирует дело Юлии Тимошенко и почему другая Украина им неинтересна, А.Умланд ответил: «Да, это определенная патология видения Западом Украины. Об Украине просто очень мало известно. И Тимошенко – это одна из тем, с которой люди на Западе ассоциируют Украину». Он отметил, что в Европе, к сожалению, мало кто понимает, в чём разница между Украиной и Россией. «Играет роль и то, что Тимошенко красивая женщина, ее дочь тоже. И для телевидения это всегда хорошо. Кроме того, присутствует некий трагический момент, а для журналистики это интересно, наверное»,- добавил А.Умланд.

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