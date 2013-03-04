Анонс на 5 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пресс-тур с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на самое большое овощехранилище в Европе в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Журналистам будет продемонстрирован процесс принятия, обработки и фасовки овощной продукции. После чего министр аграрной политики и продовольствия Н.Присяжнюк проинформирует присутствующих об объемах производства овощей и представит состояние обеспечения овощехранилищ.

* Пресс-конференция на тему: "Презентация маркетингового исследования "Текущее состояние кредитования малых и средних сельхозпроизводителей Украины". Организатор - Проект USAID Агроинвест. Участники: Эрик Блайх, руководитель проекта USAID Агроинвест; Наталья Лищитович, руководитель направления "Развитие финансирования МСП" проекта USAID Агроинвест; Ирина Алекса, директор представительства "Ти Эй Консалт", Олег Стоянов, специалист по агрофинансированию проекта USAID Агроинвест; представитель Программы кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства в Украине, Юрий Миняйлик, зам.директора Департамента финансово-кредитной и налоговой политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Хольгер Вифель, руководитель Программы кредитования ММСП в Украине (ЕБРР).

* Состоится брифинг председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николая Пашкевича и награждение участников конкурса "Энергоэффективность. Простым языком"

* Круглый стол на тему: "Внешняя реклама - диалог рынка и рекламодателей. Год спустя". Организаторы - издание Marketing Media Review, исследовательская компания Doors Consulting и оператор наружной рекламы Прайм групп. Вопросы: Общемировые тенденции развития ООН-индустрии; Тенденции и ключевые события украинского ООН-рынка в 2012 году; Что улучшилось в исследованиях наружной рекламы за 2012 год, как и за счет чего выросла их прикладная и репутационная важность для отрасли? Качественные изменения в индустрии, которые произошли в 2012 году: сферы координации интересов рекламодателей и операторов. Что еще предстоит сделать?

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие во встрече с основными дистрибьюторами лекарственных средств по вопросам лицензирования.

* Состоится Общее собрание Киевской городской организации работодателей, в работе которого примут участие представители КГГА, руководство Федерации работодателей Украины и Федерации работодателей Киева, депутаты Киевского горсовета, известные киевские промышленники и предприниматели, представители профсоюзов, общественные деятели, правозащитники. Будут рассматриваться вопросы: необходимость пересмотра оценочной стоимости земли для предприятий Киева: почему киевские предприятия не допускаются к участию в тендерах, которые проводят основные распорядители бюджетных средств? Несвоевременный возврат НДС столичным товаропроизводителям и др. (зал заседаний ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева.

* Пресс-конференция на тему: "Как решить проблему украинских дорог?". Участники: эксперт по оценке William Invest Expert, координатор правозащитного движения "Взаимопомощь" Виктор Медведь, правозащитник, представитель аналитического центра "Призма" Наталья Воробьева, представитель общественного движения "Украинская Альтернатива" Артем Стельмашов, общественный активист ОО "Киевское Вече" Вадим Торопов. Приглашены представители и.о. главы "Укравтодора" и начальник профильного департамента Мининфраструктуры ("Интерфакс-Украина", ул. Рейтарская, 8/5а). Телефоны: (067) 569-28-97, e-mail: wmedvеd@ya.ru, (093) 882-23-63, e-mail: ammunadarba@gmail.com.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: «Итоги визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву». Участники в Киеве: директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский; руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко; директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк. В Москве: директор Института стран СНГ Константин Затулин; ген.директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев; ген.директор Центра политической информации Алексей Мухин.

* Состоится дискуссия на тему: «Возобновление кредитования экономики: какие механизмы заложены для этого в государственной Программе Правительства». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины, Сергей Подрезов, председатель правления АО «Сбербанк»; Борис Тимонькин, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк », Сергей Мамедов, исполнительный директор НАБУ, председатель правления АБ« Укргазбанк».

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