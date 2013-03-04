Полигон “Нитка” хотят сдавать в аренду другим странам по согласованию с Россией

Министерство обороны Украины рассматривает вопрос о предоставлении другим странам, кроме России, возможность использовать военный полигон “Нитка” в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник на пресс-конференции «Вооруженные силы Украины: на пути реформ».

“Если будут другие страны, их Вооруженные силы, выражать заинтересованность к этому объекту, то будем ставить вопрос, чтобы не только одна страна могла его использовать, а по согласованию с Россией предоставлять в аренду и другим странам”, - сказал А.Олейник.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время полигон взлетно-посадочных систем “Нитка”, в соответствии с заключенными соглашениями, использует ВМФ РФ.

Справка УНИАН. «Нитка» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Расположен на аэродроме Новофедоровка, неподалеку от города Саки в Крыму.

Ранее на то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «Нитка» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни палубной авиации.