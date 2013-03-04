Сенат Чехии обвинил президента страны в государственной измене

Сенат Чехии (верхняя палата парламента) проголосовал за внесение в Конституционный суд страны жалобы на действующего Президента Вацлава Клауса по обвинению в государственной измене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

За данное постановление Сената проголосовали 38 парламентариев, 30 сенаторов были против. Жалоба будет передана в Конституционный суд завтра. Решение суд может огласить в конце марта.

Начать обсуждение этого вопроса депутатов побудила новогодняя амнистия, о которой объявил Президент Чехии. Благодаря амнистии было прекращено судопроизводство по ряду дел, связанных с мошенничеством высокопоставленных лиц. Кроме того, сенаторы считают, что В.Клаус медлил с подписанием законов и затягивал назначение судей Конституционного суда, отмечает ЧТК.

В соответствии с действующим законодательством, государственной изменой являются "действия Президента, направленные против суверенитета и территориальной целостности, а также против демократического устройства". В случае, если Конституционный суд Чехии признает вину Президента, максимально возможное наказание для В.Клауса - потеря поста главы государства, он также не сможет вновь баллотироваться в Президенты.

Чешские аналитики отмечают, что решение Сената носит политический характер. Второй президентский мандат В.Клауса истекает 7 марта. Согласно Конституции, нельзя находиться на посту Президента Чехии более двух сроков. Инаугурация избранного Президента Чехии Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта.