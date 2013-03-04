ТОП-10 (4 марта)

В феврале в Пенсионный фонд поступило 13,2 млрд грн – 102,5% от плана

Янукович назначил Шемчука главой Львовской области вместо Костюка

Аграрный фонд закупил 1 млн тонн зерна урожая 2013 года по форвардным контрактам

«Нафтогаз» в 2012 году добыл в Египте 1,614 млн баррелей нефти

НКЦБФР подготовила законопроект о защите прав инвесторов

НБУ хочет ограничить наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу

«Лукойл» продал украинской группе ВЕТЭК Одесский НПЗ

Доходы госбюджета выросли на 5% - до 54,5 млрд грн

Янукович хочет обсуждать сотрудничество с ТС в четырехстороннем формате

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В феврале в Пенсионный фонд поступило 13,2 млрд грн – 102,5% от плана

В феврале от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины поступило 13,2 млрд грн, что составляет 102,5% от плана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Украины Николай Шамбир.

Как говорится в сообщении, по словам Н.Шамбира, в феврале текущего года, также как и в январе, план поступлений в Пенсионный фонд был перевыполнен.

«По оперативным данным, доля перечисленного единого социального взноса в Пенсионный фонд составила 13,2 млрд грн. Это 102,5% от плана. Кроме того, если сравнивать с февралем 2012 года, то поступления также увеличились на 8,5%. Такая постоянная позитивная динамика позволяет прогнозировать, что пенсионный выплаты дл всех граждан будут своевременными и будут выплачиваться в полном объеме», - цитирует пресс-служба Н.Шамбира. Вместе с тем, по его словам, на сегодня предприятия имеют задолженность перед пенсионным фондом, в том числе по уплате единого социального взноса, в размере 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Наталья Королевская спрогнозировала перевыполнение доходной части бюджета Пенсионного фонда Украины в марте на 3-5%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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Янукович назначил Шемчука главой Львовской области вместо Костюка

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Виктора Шемчука главой Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом В.Янукович освободил Михаила Костюка от должности главы Львовской ОГА.

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Аграрный фонд закупил 1 млн тонн зерна урожая 2013 года по форвардным контрактам

Объем форвардных закупок зерна урожая 2013 года, проведенных Аграрным фондом Украины, к 1 марта текущего года составил более 1 млн тонн, говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, 1 марта Аграрный фонд заключил на Аграрной бирже форвардные контракты на закупку 32 тыс. зерна будущего урожая. При этом аграрии за счет форвардных закупок получат 200 млн грн на проведение весенне-полевых работ.

В Фонде также напомнили, что в 2012 году были заключены форвардные контракты на закупку 775 тыс. тонн зерна и авансировано аграриям 700 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины с 7 февраля приступил к заключению форвардных контрактов на закупку зерна урожая 2013 года. На первые торги выставлялась заявка на закупку около 100 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2013 года Аграрный фонд Украины планирует дополнительно закупить на условиях форварда порядка 700 тыс. тонн зерна.

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«Нафтогаз» в 2012 году добыл в Египте 1,614 млн баррелей нефти

НАК «Нафтогаз Украины», начавший добывать нефть в Египте в апреле 2010 года, в 2012 году вышел на результат добычи в 1,614 млн баррелей нефти, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Сообщается, что за время работ в Египте госкомпания завершила бурение 28 скважин и выявила 7 месторождений нефти и газа.

Ранее министерство публиковало данные, согласно которым «Нафтогаз» к октябрю 2012 года добыл в Египте 1,262 млн барр. нефти; к июлю 2012 года - 900 тыс. барр. нефти; к 30 июня 2011 г. – 454 тыс. барр.; к 30 сентября 2011 г. – 560 тыс. барр.; к 23 декабря 2011 г. – 685 тыс. барр.; к 31 марта 2012 г. – 790 тыс. барр.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Площадь концессионной территории составляет более 20 тыс. кв. км.

13 декабря 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Эль Шавиш Ист в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км.

Проект добычи "Нафтогазом" нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

GANOPE является государственной египетской компанией, которая владеет эксклюзивными концессионными правами на всей территории Южного Египта.

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НКЦБФР подготовила законопроект о защите прав инвесторов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов», предусматривающий внедрение на отечественном рынке ценных бумаг института производного иска, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Данным документом мы предлагаем привнести в украинское законодательство один из эффективных инструментов защиты своих прав для участников рынка - производный иск и, таким образом, приблизить отечественную законодательную базу к международным стандартам», - отметили в пресс-службе.

По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, механизм производного иска заключается в предоставлении акционерам, владеющим долей не менее 5%, права обратиться в суд от имени общества для привлечения к ответственности должностных лиц общества за убытки, причиненные их незаконными действиями.

«К сожалению, в украинской практике является достаточно распространенной ситуация, когда должностные лица общества или участник наносят вред обществу через вымывание активов и извлечение прибыли и, при этом, блокируют любые попытки участников обжаловать такие действия или привлечь виновных должностных лиц к ответственности за косвенные убытки акционеров, снижение капитализации компании, неуплату дивидендов», - цитирует пресс-служба А. Амелина.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «Об акционерных обществах», отмечает пресс-служба регулятора.

В пресс-службе также заметили, что необходимость разработки указанного законопроекта предусмотрена Планом мероприятий по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса», утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Документ будет размещен на сайте НКЦБФР для получения комментариев от участников рынка и общественности и согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами.

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НБУ хочет ограничить наличные расчеты суммой в 150 тыс. грн

Национальный банк Украины обнародовал проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета в размере 150 тыс. грн, сообщила журналистам на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

По словам В.Рычаковской, проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета обнародован на официальном сайте НБУ для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. После обсуждения полученные предложения будут рассмотрены, и проект будет подан на утверждение правлению НБУ. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн. Ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня. Согласно проекту, теперь такие расчеты будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

«Изменения нацелены на ограничение наличности в обороте, направление средств в экономику государства, активизацию безналичных расчетов и детенизацию экономики», - акцентировала внимание В.Рычаковская.

Согласно заявлению чиновников НБУ, эти ограничения не коснуться 90% населения, поскольку такие расчеты между физическими лицами осуществляются 1 раз в несколько лет.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года глава Национального банка Украины Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн уже в 2013 году. По его словам, большинство граждан даже не заметят этой нормы, поскольку она вводится для отслеживания недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги.

Осенью Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными.

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Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу

Крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу, сказано в сообщении, размещенном на сайте Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

«1 марта 2013 года возобновили работу ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) и ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (СЗФ)», - сказано в сообщении.

Это стало возможным после проведения переговоров и установления обоснованных тарифов на электроэнергию для предприятий.

«Возобновление работы двух ферросплавных заводов стало возможно благодаря реализации поручения Президента Украины № 1-1/2340 от 30 августа 2012 года, постановления Кабмина № 912 от 1 октября 2012 года, а также комплекса решений относительно установления экономически обоснованной цены электроэнергии для ряда электрометаллургических предприятий, принятых Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), Государственным предприятием «Энергорынок», Советом оптового рынка электроэнергии (ОРЭ)», - отметили в ассоциации.

Также сообщается, что восстановление загрузки производственных мощностей ЗЗФ и СЗФ позволит сохранить рабочие места для 2,2 тыс. человек на ЗЗФ и 1,2 тыс. человек на СЗФ, а также принять на работу для выхода предприятий на полную мощность более 1 тыс. человек на ЗЗФ и 0,1 тыс. человек на СЗФ.

На официальном веб-портале правительства, в информации о том, что предприятия возобновили работу, сообщается, что предприятия берут на себя ряд социальных обязательств: восстановить рабочие места, не иметь задолженности по зарплате и обеспечить ее повышение.

При этом правительство обязуется предоставить электрометаллургическим предприятиям на период до 31 декабря 2013 года право закупать электроэнергию для технологических нужд металлургического производства на оптовом рынке электроэнергии Украины по оптовой рыночной цене без начислений.

«Заводы также должны ежеквартально отчитываться об объемах инвестиций в Межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов, связанных с деятельностью электрометаллургических предприятий, и ежемесячно - о фактических удельных расходах электроэнергии в Госэнергоэффективности, реализовывать продукцию на внутреннем рынке по ценам, которые без НДС не отличаются от экспортных цен, реформировать систему закупки и сбыта продукции с изъятием офшорных посредников», - сказано на правительственном портале.

Также предприятия обязуются обеспечить общее потребление электроэнергии на технологические нужды металлургического производства в период действия Меморандума в объемах не менее 900 млн кВт/ч - на Стахановском заводе ферросплавов и 1500 млн кВт/ч - на Запорожском заводе ферросплавов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году СФЗ сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн, а ЗФЗ на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

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«Лукойл» продал украинской группе ВЕТЭК Одесский НПЗ

Крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, сообщает компания «ЛУКОЙЛ».

Согласно сообщению, сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

«ЛУКОЙЛ» принял решение о продаже Одесского НПЗ в рамках утвержденного плана реструктуризации зарубежных нефтеперерабатывающих активов», - сказано в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), проявляет интерес к покупке Одесского и Лисичанского нефтеперерабатывающих заводов.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2000 года.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

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Доходы госбюджета выросли на 5% - до 54,5 млрд грн

По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, в общий и специальный фонды Государственного бюджета в январе-феврале 2013 года поступило 54,5 млрд грн, что на 2,7 млрд грн (5,1%) больше показателя января-февраля 2012 года, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Согласно сообщению Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.

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Янукович хочет обсуждать сотрудничество с ТС в четырехстороннем формате

Москва. Вопрос о формате сотрудничества Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана должен обсуждаться в четырехстороннем формате.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал перед началом встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня речь идет о формате сотрудничества между Украиной и странами Таможенного союза. Здесь не может быть простого решения — приняли и вступили. Речь идет о процессе, который предусматривает внутригосударственные процедуры... Сам формат работы с Таможенным союзом должен определяться на четырехсторонних переговорах», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Россия играет большую роль в Таможенном союзе, и на данном этапе ведутся переговоры с только РФ. В то же время Президент Украины добавил, что на различных встречах к обсуждению этого вопроса присоединяются представители Казахстана и Беларуси. В.Янукович подчеркнул, что сегодня этот вопрос также будет обсуждаться.

«Я публично об этом говорил, что мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть эти документы», - сказал В.Янукович и добавил, что разговоров и экспертных оценок по поводу целесообразности вступления Украины в ТС очень много.

Он отметил, что на сегодняшний день идет политическая дискуссия, а не рассмотрение вопросов в экономической плоскости.

В.Янукович сообщил, что Украине надо начинать работать с Евразийской экономической комиссией.

«Когда мы начнем практически рассматривать эти документы, будет полная ясность в части присоединения, ведь все эти документы должны пройти внутригосударственные процедуры, как они проходили внутри государства во всех трех странах, и об этом идет речь», - подчеркнул В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина очень сильно отстала от Таможенного союза в вопросе создания нормативной базы, которая формировалась в течении восьми лет. Он добавил, что на сегодняшний день Украина практически не присоединилась ни к одному акту Таможенного союза.

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