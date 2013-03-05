Переговоры Януковича и Путина шли несколько часов. Президент Украины вылетел в Киев около 3.00 мск

Москва. Президент Украины Виктор Янукович в ночь на вторник вылетел в Киев из Москвы после многочасовых переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в загородной резиденции «Завидово» (Тверская область).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет Президента Украины вылетел в Киев около 3.00 мск.

«Изначально программой визита предполагалось, что переговоры в формате тет-а-тет займут около двух часов и закончатся в 18.00 мск, однако президенты двух стран работали намного дольше. Общение закончилось около 2.00 мск 5 марта», - сообщил источник агентства.

После этого В.Янукович на вертолете совершил перелет в аэропорт, откуда около 3.00 мск вылетел в Киев.