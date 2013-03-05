ЕС и Япония уже в марте начнут переговоры о зоне свободной торговли

Евросоюз и Япония планируют запустить в марте переговоры о заключении двухстороннего соглашения о свободной торговле, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте.

"Переговоры планируется начать в марте", - сказал собеседник агентства.

В Европарламенте опасаются, что соглашение о свободной торговле ЕС-Япония может иметь негативные последствия для европейского автопрома. Главным приоритетом ЕС является поиск решения проблемы нетарифных барьеров на японском рынке и предоставление предпринимателям из стран ЕС доступа к японскому общему рынку закупок.

Япония является вторым по величине торговым партнером ЕС в Азии после Китая. В 2011 году импорт ЕС из Японии составил 67,5 млрд евро. Основная статья импорта - машинное и транспортное оборудование, а также продукция химической промышленности.

Прогнозируется, что вступление в силу соглашения о свободной торговле с Японией увеличит ВВП ЕС на 0,8%. При этом экспорт ЕС в Японию может вырасти на 32,7%, а японский экспорт в ЕС - на 23,5%. Ожидается, что в результате соглашения будет создано свыше 400 тысяч новых рабочих мест.

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