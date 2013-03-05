ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: В Украине планируют ограничить наличные расчеты, а на рынке евробондов - активность» подает обзор основных экономических событий за 4 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-planirujut-ogranichit-nalichnye-ra-198789/

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Также «Дело» в публикации «Почему операторы не торопятся внедрять услугу сохранения номеров для абонентов» пишет: НКРСИ до сих пор не передал мобильным операторам текст правил предоставления услуги MNP (услуги, позволяющей менять абонентам мобильного оператора с сохранением номера). Новые правила вступают в силу с 1 декабря…

http://delo.ua/tech/pochemu-operatory-ne-toropjatsja-vnedrjat-uslugu-sohranenija-nomerov-198618/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Лукойл» вышел из долгостоя», в котором пишет: в «Лукойле» все-таки приняли решение продать простаивающий с 2010 года Одесский НПЗ. Сначала в компании пытались договориться с властями страны об изменении логистики поставок нефти на предприятие, что могло бы сделать его рентабельным. Однако в итоге «Лукойл» подписал соглашение о продаже НПЗ с украинской компанией ВЕТЭК предпринимателя Сергея Курченко, недавно выкупившего харьковский футбольный клуб "Металлист" у Александра Ярославского. Сумма сделки оценивается в 250 млн долларов…

http://www.kommersant.ua/doc/2140043

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Беседа с препятствиями» пишет: 4 марта президент Виктор Янукович провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Общения со СМИ не планировалось, но российская сторона нашла возможность обойти эту договоренность - журналисты, вопреки протокольным правилам, вмешались в беседу глав государств, акцентировав их внимание на вопросах взаимодействия Украины и Таможенного союза…

http://www.kommersant.ua/doc/2140198

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«Сегодня» в публикации «Квартиры и машины украинцы будут покупать по безналу» пишет: уже в мае предельная сумма расчетов наличкой как для физических, так и для юридических лиц может быть ограничена 150 тысячами гривен…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kvartiry-i-mashiny-ukraincy-budut-pokupat-po-beznalu.html

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Также «Сегодня» в публикации «За что покушались на Вадима Рабиновича: все версии» пишет: взрыв могли заказать бизнесмены, чтобы запугать президента Всеукраинского еврейского конгресса…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Za-chto-pokushalis-na-Vadima-Rabinovicha-vse-versii.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковские депозиты: поле чудес в стране дураков» пишет: по подсчетам экспертов, под матрасами у украинцев находится до 70 млрд долл. Эти деньги могут влиться в банковскую систему страны, если ничто не помешает. Например, реализация законодательных инициатив о полном запрете валютных депозитов и налогообложении процентов по вкладам населения…

http://economics.unian.net/rus/news/159611-bankovskie-depozityi-pole-chudes-v-strane-durakov.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Госкорпорации научат бережливости» пишет: для повышения рентабельности «Ростехнологий», ОАК, «Уралвагонзавода» и других компаний правительство предлагает создать им новую должность - «замруководителя по контролю за издержками»…

http://izvestia.ru/news/546082

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Также «Известия» в публикации «Россия создаст первый дальнемагистральный самолет со времен СССР» пишут: Объединенная авиастроительная корпорация приступила к созданию лайнера на базе еще не реализованного проекта МС-21…

http://izvestia.ru/news/546012

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«Ведомости» в публикации «ВШЭ предлагает министрам начать отчитываться перед обществом» пишут: министрам, руководителям служб и агентств предложено написать декларацию - 3-5 обязательств перед обществом, которые они берут на себя в начале года и о выполнении которых должны отчитаться в конце…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9743951/ministry_pravdy

(УНИАН)