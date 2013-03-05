Суд по делу ЕЭСУ перенесен на 22 марта
Заседание Киевского райсуда Харькова по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» перенесено на 10.00 22 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, а также ее защитников Сергея Власенко и Евгении Тимошенко.
Судья также постановил по ходатайству прокуроров направить в ЦКБ “Укрзализныци” запрос с просьбой Ю.Тимошенко выразиться по поводу возможности ее участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.
Во время судебного заседания, учитывая отсутствия подсудимой, прокуроры и защитники подчеркивали невозможность продолжения слушания дела.
Кроме того, адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк подчеркнул, что его подзащитная не писала отказ от участия в суде по делу ЕЭСУ.
Защитник Андрей Кожемякин добавил, что такого отказа “не существует в природе”. По его мнению, дело ЕЭСУ - политически мотивированное, его инициировали, “чтобы дискредитировать Тимошенко”.