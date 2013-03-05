Анонс на 6 марта

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «К чему приведет введение налога на депозиты?». Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Спиридон Килинкаров, бывший зам.председателя НБУ, директор по инвестиционным отношениям «Уникредит Банка» Ярослав Солтис, экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко.

* Работники ООО «Чистые материалы» из г. Бровары будут пикетировать Посольство США. Участники потребуют от американского дипломатического учреждения озвучить отношение посольства к позиции владельца компании ООО "Чистые материалы" гражданина США Родиона Могилевского в конфликте с трудовым коллективом этого предприятия. Также во время пикетирования представителям посольства будет передан перечень требований рабочих относительно Коллективного договора.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Тормоза антикоррупционных реформ: факты, цифры, персоналии». На днях Президент Украины публично признал коррупцию причиной неудачи всех реформ, оценив ежегодные убытки для госбюджета в 20 млрд грн. За этим стоят конкретные органы и чиновники, которые тормозят борьбу с коррупцией. Государственная программа предотвращения и противодействия коррупции стоимостью более 800 млн грн. фактически не финансируется и не выполняется. Антикоррупционные инициативы общественности и предложения экспертов чиновники сознательно игнорируют, создавая всевозможные преграды в реализации Национальной антикоррупционной стратегии, одобренной главой государства. Кто в этом виноват? Чем все это может обернуться для страны? И что нужно было бы делать? Об этом пойдет речь на пресс-конференции, которая станет заключительным этапом уличной акции общественного протеста под Администрацией Президента Украины и Кабинетом Министров, которая будет проходить с 09-00. Участники: Алексей Хмара, руководитель Transparency International Украина; Богдан Якимюк, председатель Антикоррупционной Рады Украины. Мероприятие проводится при поддержке программы MATRA (Посольство Королевства Нидерландов) и МФ «Відродження» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +38-044-361-78-28, +38-094-926-48-28. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Развитие системы безналичных расчетов в Украине". Приглашены представители: Нацбанка; Госслужбы финансового мониторинга Украины; украинских банков и банковских ассоциаций; риэлтерских ассоциаций; автомобильных импортеров и дилеров; ведущие экономические эксперты; юристы.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (о внедрении механизма государственной регистрации оборудования); Проект Закона о внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины об объектах жилой недвижимости; Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении процедуры государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей, которые не имеют наемных работников и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда, во время которого будут рассматриваться: проект Закона о внесении изменений в ст.4 Закона Украины "О занятости населения" (об устранении законодательных препятствий в реализации членами личных крестьянских хозяйств права на социальную защиту в случае наступления безработицы) проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об обеспечении гласности и прозрачности в деятельности фондов общеобязательного государственного социального страхования); проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и др.

* Круглый стол, организованный Госагентством автомобильных дорог Украины и посвященный обсуждению состояния дорог, причин их интенсивного разрушения, проблем и перспектив развития дорожной отрасли. Вопросы: состояние сети дорог общего пользования и причины их интенсивного разрушения, меры по аварийному ремонту дорог; объемы работ по строительству и ремонту дорог за последние годы и состояние дорог, внедрение современных материалов и новейших технологий, техническое переоснащение дорожной отрасли; финансирование автомобильных дорог; устранение нарушений, выявленных Генпрокуратурой, Госфининспекцией, внутренним аудитом Укравтодора, основные направления развития автомобильных дорог общего пользования. Со стороны представителей Укравтодора будут предоставлены разъяснения по проблемным вопросам и критическим замечаниям по этому поводу, рассмотрены и обсуждены предложения со стороны участников круглого стола.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Депутат Царев намерен ликвидировать Госсельхозинспекцию: сельхозпродукция станет гораздо дешевле?». Государственная инспекция сельского хозяйства Украины является анахронизмом ленинских времен и до 2002 года носила название Хлебной инспекции, которая контролировала рынок зерна и выдавала сертификат качества. На деятельность Госсельхозинспекции в 2013 году из бюджета выделено 327 млн. грн., такая же сумма - на обеспечение скорой медицинской помощи и борьбу со СПИДом. Чем на самом деле занимается данная организация: дублирует функции других органов, берет взятки и проводит ненужные проверки? Почему самим аграриям существование такого госоргана причиняет миллиардные убытки? Каким образом ликвидация Госсельхозинспекции изменит цену на сельхозпродукцию? Как это отразится на бизнесе и потребителях? Народный депутат Украины Олег Царев, автор законопроекта, предусматривающего ликвидацию Госсельхозинспекции уже в этом году, предоставит детальную информацию о своей инициативе.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и главы Гидрометцентра Украины Николая Кульбиды. Вопросы: Когда в Украине закончатся холода? Каким будет предстоящее лето? Отразятся ли аномальные перепады температур на урожае озимых культур?

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