Гослекслужба отчиталась, сколько уже выдала лицензий на импорт лекарств

По состоянию на 5 марта количество лицензий, выданных на импорт лекарственных средств по новым правилам, составил 129 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения со ссылкой на оперативные данные Государственной службы по лекарственным средствам.

При этом, согласно сообщению, принято 132 заявления от импортеров на получение лицензии.

Как сообщал УНИАН, в числе уже получивших лицензию – 5 крупнейших дистрибьюторов лекарств, суммарно контролирующих 90% лекарственного рынка, а также компания «Лекарства Украины» - ведущий поставщик психотропных препаратов.

На данный момент действует упрощенная процедура выдачи лицензий. Как ожидается, в Украину без осложнений поступят вакцины, препараты для лечения больных с онкологическими заболеваниями, больных гемофилией, туберкулезом, гепатитом, ВИЧ/СПИДом, поскольку импортеры сообщили, что уже получили необходимые лицензии.

Напомним, летом 2012 года Верховная Рада приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в том числе лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступили в силу с 1 марта 2013 года.

В течение января-февраля представители профессиональных ассоциаций, а также ведущие менеджеры Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты неоднократно обращались к украинским властям с просьбой отменить действие закона о лицензировании лекарств, называя его ненужным и ведущим к нагромождению рыночных ограничений и, как следствие, к дефициту, повышению цен на лекарства, а то и полному исчезновению большого количества лекарств импортного производства, не имеющих аналогов в Украине. Вместе с тем, в Гослекслужбе не раз обращали внимание, что с 1 марта условия получения лицензии максимально упрощены. Стоимость лицензии на импорт лекарств составляет 1 тыс. 147 грн.