В Кабмине рассказали, о чем будут говорить на завтрашнем заседании

В среду, 6 марта, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров.

Как сообщает правительственный портал, согласно повестке дня, правительство рассмотрит изменения к некоторым законам по вопросам национальной безопасности и службы в военном резерве, относительно стимулирования привлечения инвестиций, а также Общегосударственную социальную программу развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы.

Также правительство рассмотрит изменения к законам относительно совершенствования функционирования фондового рынка; изменения к некоторым законодательным актам, касающиеся правил парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств; изменения к Закону „Об основах национальной безопасности Украины”, касающиеся кибернетической безопасности Украины; изменения к некоторым законодательным актам относительно усиления государственной защиты судей.

Кроме того, Кабмин рассмотрит вопрос создания национального природного парка „Малое Полесье”; украинской части Украинско-российской межгосударственной комиссии; изменения в ведомственной регистрации транспортных средств; вопрос состава Координационного совета по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; утверждение численности граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу, объемы расходов для проведения призыва в апреле - мае 2013 года и тому подобное.