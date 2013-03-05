ТОП-10 (5 марта)

Кабмин усилит контроль частной авиации

Кабмин разрешил продавцам маркировать товары на региональных языках

Утвержден график проверок Госфининспекции на 2013 год

При реконструкции «Борисполя» 3,7 млрд грн использованы неэффективно - Счетная палата

В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено более 24 млрд грн инвестиций

Администрацию морских портов может возглавить начальник Одесского порта

Украина в марте должна выплатить 8,4 млрд грн по своим долговым обязательствам

Минфин привлек 1,52 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 5 марта

«Нафтогаз» выкупит у «Фидобанка» ОВГЗ на 415 млн грн

Nielsen будет измерять телеаудиторию в Украине вместо GFK

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Кабмин усилит контроль частной авиации

Правительство намерено усилить контроль за безопасностью полетов частной авиации, сообщил во вторник, 5 марта, на коллегии Министерства инфраструктуры Украины вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Министерству инфраструктуры необходимо усилить контроль за соблюдением правил безопасности полетов частной авиации», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.Вилкула, Министерство инфраструктуры разработает Программу по безопасности полетов на 2013-2015 годы.

Кроме того, ведомство разработает отраслевые программы по повышению безопасности движения на маломерных судах и на автомобильном транспорте.

«В 2012 году возросло количество погибших в аварийных ситуациях с частными воздушными судами и маломерным морским и речным транспортом», - сказал А.Вилкул.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной авиационной службы, в январе 2013 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 6 авиационных инцидентов.

Еще 6 инцидентов произошло в январе 2013 года с воздушными судами иностранных авиакомпаний.

В 2012 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария. С иностранными воздушными судами на территории Украины в 2012 году произошло 54 авиационных события, в том числе 7 в декабре.

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Кабмин разрешил продавцам маркировать товары на региональных языках

Кабинет министров дал право продавцам добавлять к маркировке, инструкциям по применению товара на украинском языке перевод на региональные языки или языки национальных меньшинств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 4 марта.

«То есть, продавцы, которые заинтересованы продать товар, смогут дополнять его соответствующими текстами на языке, который преобладает в регионе продажи», - отмечают в пресс-службе.

Напомним, что с 10 августа 2012 года вступил в силу Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». Частью 3 статьи 26 Закона предусмотрено, что маркировка товаров, инструкции по применению и т.д. выполняются на государственном языке и на региональном языке или языке меньшинства.

На сегодняшний день окончательно не определен механизм предоставления языкам национальных меньшинств статуса регионального языка. Право размещать рядом с текстом на государственном языке перевод на другие языки сейчас принадлежит лишь производителям товаров.

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Утвержден график проверок Госфининспекции на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил основные направления работы Государственной финансовой инспекции на 2013 год.

Соответствующее распоряжение Кабмина №101-р от 20 февраля опубликовано на правительственном сайте.

Согласно постановлению, в 2013 году запланирована ревизия использования бюджетных средств и/или отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности, по которым установлены такие предельные сроки подачи результатов проверок на рассмотрение Кабмину и Минфину: март – по итогам проверки Казначейства, апрель - Фонда госимущества, июнь - Минагрополитики, июль – Государственной целевой экономической программы развития внутреннего рынка, август – Минрегиона и Антимонопольного комитета, ноябрь – Госрезерва и Пенсионного фонда, декабрь – Минсоцполитики и Министерства иностранных дел.

Также постановлением запланировано проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдельных госпредприятий, в том числе в апреле («Турбоатом», «Машпроект»), в мае («Укртранснафта», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», «Хлеб Украины»), в июне (аэропорт «Борисполь»), в августе (порт «Октябрьск», «Лисичанскуголь»), в сентябре («Укрэнерго») и декабре («Черноморнефтегаз», «Антонов», «Электротяжмаш», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Одесский припортовый завод», «Укрнафта», «Укринтерэнерго»).

Осуществление контроля выполнения требований законодательства в сфере государственных закупок в соответствии с постановлением запланировано на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины в 2012 году проверила 9 тыс. предприятий и обеспечила возмещение потерь государственных ресурсов на общую сумму 1,9 млрд грн. В результате контрольных мер в бюджеты разных уровней и бюджетные организации перечислено 731,5 млн грн, еще 1,2 млрд грн составили возмещения и возобновления незаконных, нецелевых потерь и недостач ресурсов. В прошлом году в результате своевременного вмешательства финансовым инспекторам удалось предупредить излишнюю растрату 1,7 млрд грн в рамках государственных закупок. Сомнительные торги были отменены, а договоры – разорваны.

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В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено более 24 млрд грн инвестиций

В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Министерства инфраструктуры Украины сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

По его словам, для увеличения инвестиций в транспортную отрасль необходимо широко использовать возможности государственно-частного партнерства, которое позволяет, в частности, привлечь инвестиции в реконструкцию портов и аэропортов.

«На условиях государственно-частного партнерства будут реконструированы аэропорты. За счет инвестора будут построены терминальные комплексы, а за бюджетные средства будут построены новые взлетно-посадочные полосы», - сказал он.

По словам А.Вилкула, «также государство создаст возможности для развития аэропортов «Симферополь», «Луганск», а также Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) и других».

Как сообщал УНИАН, в частности, железные дороги Украины в 2012 году инвестировали в государственные программы по развитию железнодорожной инфраструктуры почти 645 млн грн собственных средств.

В 2013 году железные дороги Украины, согласно финансовому плану, сократят инвестиции в модернизацию путей на 36,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,78 млрд грн.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долл.

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При реконструкции «Борисполя» 3,7 млрд грн использованы неэффективно - Счетная палата

Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».

Об этом УНИАН сообщили в Счетной палате в ответ на официальный запрос агентства.

«В частности, необоснованная корректировка проекта строительства терминала D посредством увеличения пропускной способности и строительства ВИП-зоны привело к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С», - сказано в сообщении Счетной палаты.

Согласно сообщению, масштабные инвестиции в проект оказались экономически необоснованными, а увеличение пропускной способности аэропорта, втрое превышающей потребность рынка, привело к увеличению стоимости авиаперевозок и снижению их конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, согласно госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату Евро-2012 предусматривалось выделить 26 млрд грн. При этом объем госгарантий по заимствованиям для реализации проектов под Евро-2012 предусматривался в размере 2,4 млрд грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

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Администрацию морских портов может возглавить начальник Одесского порта

Исполняющим обязанности начальника Администрации морских портов Украины может быть назначен начальник Одесского морского торгового порта (ОМТП) Юрий Васьков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак в ходе коллегии в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о морских портах. 8 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О морских портах Украины».

Согласно этому закону, в Украине будет создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов должна быть создана до 14 июня 2013 года.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - крупнейший порт в Украине и один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн, 2011 год — 415,8 млн грн.

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Украина в марте должна выплатить 8,4 млрд грн по своим долговым обязательствам

Объем платежей по государственным долговым обязательствам в марте составит 8,42 млрд грн, говорится в аналитическом отчете по рынку облигаций, подготовленном аналитиками группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU).

Согласно отчету, это почти на 2 млрд меньше объема февральских платежей, которые считаются пиковыми (10,4 млрд грн).

По данным ICU, общий объем платежей, который Украина должна будет выплатить по своим обязательствам до конца года, составит порядка 97,5 млрд грн. При этом пиковыми по объему месячных платежей (более 10 млрд грн), помимо февраля, станут май (11,8 млрд грн), июнь (10,9 млрд грн), август (12,2 млрд грн) и ноябрь (11,5 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, на конец 2013 года ожидаемый объем государственного долга составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.

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Минфин привлек 1,52 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 5 марта

Министерство финансов Украины во вторник, 5 марта, привлекло в государственный бюджет 1,52 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 1,31 млрд грн, удовлетворив 3 заявки, поданные на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность при этом составила 14,3%. Также была удовлетворена одна заявка на 7-летние ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 210,07 млн грн, доходность установлена на уровне 14,3%.

В то же время Минфин оставил без удовлетворения все 12 заявок на гривневые бумаги сроком погашения 4 декабря 2013 года, общим объемом 620,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте 2013 года, как и в феврале, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 5, 12, 19 и 26 марта.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 203,221 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 120,935 млрд грн, в собственности банков - 68,878 млрд грн, нерезидентов - 5,005 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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«Нафтогаз» выкупит у «Фидобанка» ОВГЗ на 415 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Фидобанка» на общую сумму 415,432 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 5 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

Кабмин предложил Верховной Раде в проекте госбюджета на 2013 год сократить объемы увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа до 8 млрд грн с 12 млрд грн по сравнению с 2012 годом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и банк «Ажио») создан в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.

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Nielsen будет измерять телеаудиторию в Украине вместо GFK

Компания Nielsen – мировой лидер в области маркетинга и медиаисследований будет исследовать телеаудиторию в Украине с 2014 года вместо компании GFK. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК).

Согласно сообщению, «измеряя телевизионную аудиторию более чем в 30 странах по всему свету, Nielsen включает Украину в полный цикл своего исследования», которое предоставляет информацию о том, что зрители смотрят (их взаимодействие с телевидением, интернетом и мобильной связью) и что потребители покупают.

Сервис будет осуществляться в рамках заказа Индустриального Телевизионного Комитета (ИТК) на проведение репрезентативного исследования телевизионной аудитории.

Телевизионная панель Nielsen будет базироваться на общенациональной выборке из 3 740 домохозяйств, что на 50% превышает текущую выборку (у нынешнего измерителя телеаудитории - компании GfK), и это дозволит анализировать более узкие целевые группы. Пиплметры Nielsen будут измерять как реальный, так и отложенный телепросмотр.

Nielsen будет тесно сотрудничать с Техническим Комитетом ИТК, который заинтересован в предоставлении наилучшего сервиса для всех участников рынка. Начало предоставления данных планируется в январе 2014 года.

Председатель ИТК Олег Попенко отметил, что растущий телевизионный рынок Украины выдвигает новые требования к измерениям аудитории, и выразил уверенность, что «применение самых современных подходов позволит удовлетворить потребность пользователей телевизионных исследований в как можно более точных и достоверных данных».

Стоимость контракта между ИТК и Nielsen не разглашается.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года сотрудники компании GFK Ukraine были обвинены в участии в манипуляциях с данными телепросмотра (данные не отображали реальные привычки просмотра телевидения), в связи с чем GFK сразу же был инициирован ряд внутренних и внешних аудитов.

Результат статистического аудита данных исследования GFK Ukraine показал, что есть определенное количество домохозяйств, которым «свойственны нетипичные привычки относительно телепросмотра, и которые, возможно, придерживались инструкции, полученной от неизвестного источника».

Сегодня участниками ТВ-панели GFK являются 2,5 тыс. домохозяйств или 6,3 тыс. зрителей в возрасте от 4 лет, которые живут в 356 населенных пунктах по всей Украине. Исследование осуществляется по заказу ИТК.

Справка УНИАН. Индустриальный Телевизионный Комитет - профессиональное объединение ведущих телеканалов, медийных агентств, которые представляет интересы телевизионной отрасли Украины. Основной целью ИТК является содействие развитию телевизионной отрасли в Украине. В ИТК представленные основные 4 телевизионных группы (Интер, 1+1, Украина, StarLightMedia) и 5 канал, 4 основные медийные группы (PublicisGroupeMedia, OmnicomMediaGroup, ADV Group, GROUPM) и агентство MediaArtsGroupUkraine.

NielsenHoldings N.V. – международная информационно-измерительная компания, которая занимает ведущие позиции на рынке в области маркетинга и потребительской информации, телевидения и измерения других средств массовой информации, онлайн медиа, мобильных измерений, и связанных сферах. Nielsen имеет представительства в 100 странах, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США и Димене, Нидерланды.

GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, проводит опросы и исследования рынков в Украине, Молдове и Беларуси. Входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.

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