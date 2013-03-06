Оппозиция продолжает блокировать работу Верховной Рады

Представители фракции “Батькивщина” продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время возле трибуны и президиума находится около 30 народных депутатов. В частности, в президиуме находится Андрей Парубий, а за трибуной — Александр Турчинов и Сергей Пашинский.

Над президиумом размещен плакат с надписью “Стоп - диктатуре!»

Двери, через которые в сессионный зал заходит руководство ВР, заблокированы стульями.

Некоторые депутаты - представители фракций уже находятся в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 5 марта оппозиция заблокировала работу ВР.

Оппозиционные фракции обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.