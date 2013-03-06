ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Батькивщина» к отставке правительства Азарова почти готова» пишет: «Батькивщине», скорее всего, интересен больше процесс борьбы с властью, чем результат. Оппозиционная фракция уже собрала подписи почти всех своих депутатов за инициирование увольнения Кабмина. Хотя шансов отправить в отставку нынешних министров у оппозиции нет…

http://delo.ua/ukraine/batkivschina-k-otstavke-pravitelstva-azarova-pochti-gotova-198888/

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Также «Дело» в публикации «Что думают в НБУ о запрете на открытие валютных депозитов» пишет: регулятор не поддержал резонансные законопроекты №2400 и №2401 народного депутата Евгения Сигала…

http://delo.ua/finance/chto-dumajut-v-nbu-o-zaprete-na-otkrytie-valjutnyh-depozitov-198884/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Льготы на годы», в котором пишет: спустя полгода после принятия закона о стимулировании инвестиционной деятельности в правительстве решили определить перечень приоритетных отраслей экономики, которые на 19 лет получат налоговые льготы. Их оказалось всего четыре: ЖКХ, транспортная инфраструктура, машиностроение и сельское хозяйство. В парламентской оппозиции уверены, что приоритеты должен определять рынок, а не государство. К тому же налоговых льгот за последние годы было предоставлено так много, что новые преференции можно давать только после ревизии предыдущих…

http://www.kommersant.ua/doc/2140740

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Считают нужным упрекнуть» пишет: аэропорт «Борисполь», Министерство инфраструктуры и Нацагентство по Евро-2012 обвиняются в неэффективном использовании 3,7 млрд грн государственных средств при реконструкции аэропорта, заявили в Счетной палате. В СП подтверждают мнение многих экспертов о том, что в строительстве нового терминала D не было необходимости. Но бывший глава министерства Борис Колесников заявляет, что терминал строился с запасом, а выводы представителей палаты называют непрофессиональными…

http://www.kommersant.ua/doc/2140854

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«Сегодня» в публикации «Украина продолжает терять миллиарды» пишет: «минус» торгового баланса Украины сегодня самый большой за все годы независимости…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-prodolzhaet-teryat-milliardy.html

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Также «Сегодня» в публикации «Казино могут вернуться уже к лету» пишет: играть разрешат на курортах и в крутых отелях крупных городов, а автоматы в торговых центрах будут под запретом…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kazino-mogut-vernutsya-uzhe-k-letu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Директор компании-эксплуатанта "Хюндай": Железные дороги Украины вышли на уровень обслуживания, опережающий возможности пассажиров» пишет: слово "Хюндай" стало притчей во языцех, но критика не коснулась скоростного движения как такового. О том, как в дальнейшем будут эксплуатироваться скоростные межрегиональные электропоезда и на каких мы будем ездить, в интервью УНИАН рассказал директор «Украинской железнодорожной скоростной компании» (УЖСК) Леонид Лобойко…

http://economics.unian.net/rus/news/159759-direktor-kompanii-ekspluatanta-hyunday-jeleznyie-dorogi-ukrainyi-vyishli-na-uroven-obslujivaniya-operejayuschiy-vozmojnosti-passajirov.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Вслед за вином в Россию могут вернуться грузинские фрукты и овощи» пишет: эксперты «Роспотребнадзора» готовят новую инспекционную поездку в Тбилиси…

http://izvestia.ru/news/546176

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Также «Известия» в публикации «Представители Вексельберга развязали войну с «Русалом» пишут: представители «Реновы» в суде требует от «Русала» раскрыть информацию о сделках за три года…

http://izvestia.ru/news/546152

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«Ведомости» в публикации «Руководителям госкомпаний придется раскрывать данные о родственниках среди поставщиков» пишут: не решено только, будет ли эта информация общедоступной…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9795211/publichnaya_rodnya

(УНИАН)