Миндоходов предупредило торговцев: для повышения цен на цветы нет оснований

Министерство доходов и сборов обещает, что проволочек с таможенным оформлением импортных цветов в преддверии 8 марта не будет, и предлагает жаловаться в случае таможенных задержек посредством сервиса «Пульс Миндоходов и сборов». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Принимая во внимание усиленный спрос на цветочную продукцию в феврале-марте, Миндоходов и сборов взяло на особый контроль таможенное оформление импорта срезанных цветов и цветов в горшочках. На сегодня нет ограничений по месту таможенного оформления цветов», - сказано в сообщении Миндоходов.

Вместе с тем, в Министерстве обращают внимание, что залогом быстрого прохождения таможенных процедур является достоверность декларирования, наличие необходимых документов и отметок о прохождении фитосанитарного контроля.

«Цветы – особый товар с ограниченным сроком хранения. Соответственно и таможенное оформление таких товаров осуществляется в первую очередь. И потому мы рекомендуем импортерам использовать электронное декларирование. Бумажное и электронное декларирование имеют одинаковую юридическую силу, однако электронный вариант позволит существенно ускорить процесс таможенного оформления товаров», - сказано в сообщении министерства.

При этом в министерстве предостерегли торговцев от попыток безосновательного повышения цен на цветы в рознице. «Никакого экономического основания для этого нет. Более того, объединение баз данных Налоговой и Таможенной служб позволяет контролировать деятельность компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и ведущих розничную торговлю, а также контролировать правильность уплаты всех необходимых платежей в бюджет», - отметили в министерстве и, пользуясь случаем, поздравили женщин с наступающим праздником весны.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов осуществило ребрендинг интерактивного сервиса «Пульс налоговой», который теперь принимает обращения граждан и бизнеса как по налоговым, так и по таможенным вопросам.