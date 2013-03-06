Мирошниченко: до 1 мая Рада примет все необходимые для евроинтеграции законы

Народный депутат из фракции Партии регионов, представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко убежден, что до 1 мая парламенту удастся принять необходимые для евроинтеграции законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Мирошниченко сказал в комментарии журналистам.

“У нас есть четкий перечень, он отработан. Подавляющее большинство данных законов уже зарегистрировано в Верховной Раде, и мы некоторые из них уже рассмотрели на профильных комитетах”, - сказал депутат.

При этом, отметил он, на сегодняшний день невозможно рассмотреть данные законы в формате пленарного заседания из-за блокирования Верховной Рады оппозицией, но работа над ними продолжается.

Ю.Мирошниченко выразил мнение, что до мая часть нужных законов будет принята в целом, часть - в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля с.г. Кабинет министров Украины обнародовал план первоочередных мер по интеграции Украины к Европейскому Союзу на 2013 год.

Текст соответствующего постановления от 13 февраля № 73-р размещен на Правительственном портале.

В частности, планом предусматривается завершить разработку и обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на усовершенствование избирательного законодательства с учетом рекомендаций Миссии ОБСЕ/БЮРО демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) по наблюдению за парламентскими выборами в Украине с привлечением экспертного и технического потенциала Совета Европы, ОБСЕ и ЕС.

Также предусмотрено разработать проекты нормативно-правовых актов, необходимых для определения национального механизма имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности проект Указа Президента Украины о национальной системе координации деятельности по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Кроме того, с целью углубления сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности предусматривается: обеспечить участие в проведении с ЕС неформального диалога по реформированию системы правосудия; в соответствии с Законом Украины “О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека” обеспечивать надлежащее выполнение решений Европейского суда по правам человека против Украины в части индивидуальных и общих подходов и, в случае необходимости, подать в установленном порядке соответствующие предложения; разработать проект государственной целевой программы по реализации Концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; обеспечить участие в подготовке предложений по реформированию прокуратуры в соответствии с общепризнанными международными демократическими стандартами в рамках рабочей группы по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры; подготовить с учетом выводов Европейской комиссии “За демократию через право” предложения относительно порядка отбора судей, требований к возрасту и опыту кандидатов, назначения и избрания судей, а также роли Высшего совета юстиции и порядка его формирования.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.