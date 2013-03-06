ЯНУКОВИЧ: ОРИЕНТИРОВОЧНО В АПРЕЛЕ БУДЕТ РАССМОТРЕНО ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ К ПОЛОЖЕНИЯМ ТС

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

Он сообщил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

Президент сообщил, что они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

В.Янукович отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

В.Янукович предполагает, что такая встреча состоится в апреле.

«На этой встрече мы будем обсуждать эти вопросы и принимать соответствующие решения. То есть этот формат должен снять проблемы, которые существуют между странами при осуществлении торговых операций», - сказал Президент.

При этом он отметил, что только с Россией в прошлом году Украина потеряла приблизительно до 5 млрд долл. товарооборота.

“Мы должны найти такой формат отношений, который бы создавал мотивации для увеличения товарооборота, создавал возможности для движения товаров, рабочей силы и т.п.... Я однозначно сказал: все, что не будет противоречить нашим международным обязательствам, все, что не будет возражать ВТО, по всем этим вопросам мы готовы присоединяться к положениям Таможенного союза”, - сказал В.Янукович.

Кроме того, Президент надеется, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ на протяжении ближайшего времени.

“Есть пошаговый план, над которым работает сегодня рабочая группа, созданная на уровне правительств”, - сказал Президент.

По словам В.Януковича, на сегодняшний день отрабатывается вопрос цены на газ для Украины. В этой работе принимают участие консультанты с украинской стороны из известных консалтинговых компаний.

В.Янукович отметил, что все консультанты помогают в создании проекта, который позволил бы снять проблемы, возникшие в отношениях между Украиной и Россией.

“Безусловно, нас волнует один из самых главных вопросов - это вопрос формирования справедливой, рыночной цены на газ для Украины”, - сказал Президент, отметив, что во время встречи с Президентом РФ 4 марта Владимиром Путиным были определены сроки завершения этой работы.

В.Янукович подчеркнул, что, возможно, вопрос будет решен во время предстоящей встречи при участии президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси ориентировочно в апреле.