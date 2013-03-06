Янукович и президенты стран ТС в апреле определят формат сотрудничества

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

Он сообщил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

Президент также отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

В.Янукович предполагает, что такая встреча состоится в апреле.

«На этой встрече мы будем обсуждать эти вопросы и принимать соответствующие решения. То есть этот формат должен снять проблемы, которые существуют между странами при осуществлении торговых операций», - сказал Президент.

При этом он отметил, что только с Россией в прошлом году Украина потеряла приблизительно до 5 млрд долл. товарооборота.

“Мы должны найти такой формат отношений, который бы создавал мотивации для увеличения товарооборота, создавал возможности для движения товаров, рабочей силы и т.п. ... Я однозначно сказал: все, что не будет противоречить нашим международным обязательствам, все, что не будет возражать ВТО, по всем этим вопросам мы готовы присоединяться к положениям Таможенного союза”, - сказал В.Янукович.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года в интервью украинским телеканалам премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

Глава правительства напомнил, что на страны ТС приходится 60 млрд. долларов украинского экспорта, а на Европейский Союз - около 40 млрд. долл. По его словам, в страны ТС поставляются те товары, которые Украина не может продать на других рынках: продукция машиностроения, трубы и т.д.

13 декабря 2012 года Президент Украины В.Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января т.г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 миллиардов долларов за газ, не отобранный Украиной в 2012 году, экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в ТС.

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