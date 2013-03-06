Президент готовит послание к парламенту

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко отмечает, что письмо лидера фракции “УДАР” Виталия Кличко к Президенту Виктору Януковичу с требованием дать отчет о своей деятельности будет рассмотрено, и глава государства обратится к парламенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Мирошниченко сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, когда именно Президент придет в парламент, Ю.Мирошниченко отметил, что глава государства делает это регулярно, но не всегда Верховная Рада готова слушать Президента, она даже иногда не может начать собственную работу.

“Мы этот созыв, к сожалению, начали с выяснения отношений. Это очень досадно. Но вместе с тем, мне кажется, что это определенный необходимый этап, когда притираются новые политические игроки, формируется определенная культура отношений”, - сказал Ю.Мирошниченко.

В то же время, по его мнению, несмотря на эмоциональные и радикальные позиции в ВР, диалог продолжается.

Он сообщил, что в этом году В.Янукович обратится к парламенту в письменной форме.

“Потому что даже если Президент выступает в парламенте, все равно обращение значительно шире, оно охватывает все сферы жизни общества: экономические, политические, внешнеполитические”, - сказал Ю.Мирошниченко.

Кроме того, он добавил, что после принятия закона о программных документах статус Ежегодного послания Президента значительно усилился, и его роль в формировании государственной политики стала ключевой.

«Поэтому это будет объемный документ, который будет представлен в виде письменного текста, но не исключено, что будет и выступление Президента, в зависимости от того, как будут развиваться события в Верховной Раде», - добавил он.

В то же время Ю.Мирошниченко отметил, что в настоящее время продолжается работа над посланием, однако он не смог назвать дату, когда именно оно будет обнародован.

“Это должно быть вскоре”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко заявил, что обратится с открытым письмом к Президенту Украины В.Януковича с требованием выступить в Верховной Раде и отчитаться о своей деятельности перед депутатами.

Он напомнил, что, в соответствии со ст. 106 Конституции Украины, Президент должен ежегодно выступать в парламенте с посланием. При этом В.Кличко отметил, что уже второй год подряд В.Янукович этого не делает.

По мнению В.Кличко, Президент должен был бы прийти на пленарное заседание ВР и рассказать, что он собирается делать «для защиты граждан от политически мотивированных преследований, для обеспечения стандартов жизни в стране и выполнения законодательно утвержденных европейских устремлений Украины».