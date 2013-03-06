Янукович в РФ уделял значительное внимание поиску оптимального взаимодействия с ТС – МИД

В ходе рабочего визита Президента Украины Виктора Януковича в Россию 4 марта значительное внимание уделялось поиску оптимальной модели налаживания взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. Директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, В.Янукович подчеркнул заинтересованность Украины развивать экономическое взаимодействие в формате этого интеграционного объединения. Президент Украины отметил, что формат сотрудничества Украины с членами Таможенного союза должен определяться в ходе переговорного процесса со всеми государствами – членами объединения. Отдельное внимание было уделено обсуждению состояния двустороннего взаимодействия государств в энергетической сфере. При этом Президентом Украины была отмечена важность скорейшего урегулирования вопросов по газовой проблематике, прежде всего в части, касающейся поиска оптимальной экономически обоснованной и справедливой формулы установления цены на газ для Украины, что отвечало бы стратегическому характеру отношений между двумя государствами.

По словам представителя МИД, президенты констатировали, что сейчас на экспертном уровне продолжается активная работа с целью выработки согласованных решений по этому вопросу. Кроме того, был обсужден вопрос о возможных путях модернизации Украинской ГТС. Президент Украины подтвердил надлежащее выполнение украинской стороной своих обязательств по транзиту газа через территорию Украины из РФ в Европу. В этом контексте стороны обсудили также возможность реализации совместных проектов в энергетической сфере с учетом существующего потенциала двух государств.

Как отметил Е.Перебийнис, стороны констатировали определенный прогресс между двумя государствами в высокотехнологических сферах, в частности, в атомной энергетике, ракетно-космической и авиационной промышленности. В этой связи В.Янукович заявил, что сейчас актуальным является выполнение ранее достигнутых договоренностей в части финансирования российской стороной достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции, отметил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на пресс-конференции в Каневе Черкасской области Президент Украины сообщил, что ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.