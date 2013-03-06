Общественные организации будут инициировать спецзаседание Кабмина по выполнению программы противодействия коррупции

Общественные организации считают несовершенной Программу противодействия коррупции на 2011-2015 годы с общим объемом финансирования 820 млн грн и призывают Кабинет министров существенно пересмотреть или полностью переписать этот документ с учетом мнений экспертов и общественности по данному вопросу.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель организации «Transparency International Украина» Алексей Хмара.

«Ситуация только ухудшается. Приняли бюджет, и на борьбу с коррупцией денег не дали совсем, зато перевели всю ответственность на местные органы власти», - сказал А.Хмара.

Он рассказал, что общественные движения совместно с Министерством юстиции создали рабочую группу и наработали определенные рекомендации по усовершенствованию борьбы с коррупцией. «Однако наши рекомендации успешно умерли из-за неясности судьбы министра (юстиции Александра. Президент 24 декабря 2012 года назначил А.Лавриновича министром юстиции и уже 25 декабря ВР досрочно прекратила его полномочия как депутата – УНИАН) Лавриновича, который на тот момент стоял перед выбором: идти в Раду или работать в министерстве. Вместе с тем, за это время наши чиновники вдруг поняли, что коррупция – хорошая причина и тормоз всего и вся в Украине. А на самом же деле виноваты конкретные люди, чиновники», – сказал А.Хмара.

Он также сообщил, что в ходе анализа выполнения антикоррупционной программы аналитики общественных организаций, в том числе «Transparency International Украина», провели порядка 40 часов бесед с более чем 60 чиновниками, изучили порядка 100 нормативных актов и выступили с предложениями, которые необходимо внедрить в ближайшее время. В их числе – проведение заседания Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины, который не собирался уже 16 месяцев, принятие решения о неэффективности выполнения государственной антикоррупционной программы, разработка с участием экспертов и общественности согласованного пакета изменений к антикоррупционной программе или полная переработка этого документа.

Причем, по словам А.Хмары, стоимость обновленной программы могла бы быть даже меньше нынешней суммы – не 820 млн грн, а 500 млн грн. «Достаточно сделать немного: выложить в режиме онлайн решения правительства, внедрить первичный электронный документооборот, создать контролирующей орган с полномочиями и четкими функциями – нечто вроде бюро антикоррупционных расследований», – сказал А.Хмара. Источником средств могут стать ассигнования, высвобождаемые посредством наведения порядка в сфере государственных закупок, где аккумулируются миллиарды гривен, которые используются крайне неэффективно.

«Если наши рекомендации не будут услышаны, о борьбе с коррупцией в Украине можно будет просто забыть, но приготовиться к возможным социальным протестам. А они уже начались. Вспомните автомобилистов, возмущенных состоянием украинских дорог и работой «Укравтодора». Сегодня мы провели свой протест под зданием Администрации Президента и Кабинета министров», – подчеркнул А.Хмара.

Он также сообщил, что в ближайшее время предложения представителей общественных организаций будут переданы в Кабинет министров Украины. Кроме того, общественные организации намерены инициировать специальное заседание Кабинета министров, на котором бы министры детально обсудили ход выполнения антикоррупционной программы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года А.Хмара заявил, что выполнение Программы противодействия коррупции, принятой в 2011 году, заслуживает в среднем трех баллов по пятибалльной шкале. При этом А.Хмара обратил внимание, что в 2013 году объем финансирования по программе составляет также порядка 200 млн грн, но фактически в бюджете на эти цели не предусмотрено ничего. Кроме того, по его словам, расписанный перечень мероприятий является спорным.

По уровню восприятия коррупции Украина занимает 144-е из 176-ти мест в рейтинге международной неправительственной организации Transparency International. Среди бывших стран СССР выше, чем в Украине, уровень коррупции только в государствах Средней Азии.