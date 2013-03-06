Анонс на 7 марта

18:11, 06 марта 2013
Разное
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07.03.2013 Заседание Верховной Рады Интернет-конференция: «Почему власть не хочет отдать Гостиный двор?»

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* На портале ЛiгаБiзнесIнформ состоится Интернет-конференция народного депутата Украины (фракция «Батьківщина») Александра Бригинца на тему: «Применение механизма уничтожения парламентаризма в Украине. Почему власть не хочет отдать Гостиный двор?».

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