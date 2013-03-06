ТОП-10 (6 марта)

Дефицит бюджета Украины в январе составил 1,6 млрд грн

Дефляция в феврале составила 0,1%

Цены производителей промпродукции снизились на 1,6%

Янукович и президенты стран ТС в апреле определят формат сотрудничества

Фонд госимущества 28 марта выставит на продажу последний госпакет "Харьковгаза"

Золотовалютные резервы НБУ в феврале выросли до 24,71 млрд долл.

Цена импортного газа для Украины в феврале уменьшилась на 1,5% - до 419,7 долл.

«Укравтодор» разместил облигации на 7,2 млрд грн под госгарантии

Fitch отозвало рейтинг евробондов Ferrexpo после решения компании не выпускать их

«Укравтодор» разработал программу развития дорог стоимостью 264 млрд грн

***

Дефицит бюджета Украины в январе составил 1,6 млрд грн

Дефицит сводного бюджета Украины за январь составил 615,4 млн грн грн, в то время как за январь 2012 года профицит сводного бюджета составил 2,07 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе дефицит государственного бюджета Украины составил 1,64 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 3,11 млрд грн против росписи на этот период в сумме 8,58 млрд грн.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь составила 30,18 млрд грн, что на 8,3% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь Государственный бюджет Украины получил 23,20 млрд грн, что на 6,9% больше показателя января 2012 года. Против января 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе текущего года выросли на 10,8% до 20,05 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь составила 30,77 млрд грн, что на 19,8% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь кассовые расходы государственного бюджета составили 24,81 млрд грн, что на 23,3% больше показателя января 2012 года. Против января 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе текущего года выросли на 29,3% до 23,16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет за 2012 г. выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 31,408 млрд грн, или на 10% больше показателя 2011 года. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 289,577 млрд грн, что на 8,9% больше 2011 г.

Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше прошлогоднего. В т.ч. расходы общего фонда составили 343,590 млрд грн – на 19,6% больше 2011 г.

***

Дефляция в феврале составила 0,1%

Дефляция в Украине в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция — 0,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении указывается, что с начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Согласно сообщению, в феврале против января 2013 года больше всего подорожали хлеб — на 0,8% (против февраля 2012 года — рост на 4,2%), макаронные изделия — на 0,6% (рост 1,9%), овощи — на 0,5% (снижение на 21,1%), алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,4% (рост на 6,6%). Услуги здравоохранения подорожали на 0,5% (рост 2,1%), в частности фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование — на 0,7% (рост 2,1%).

Заметное снижение цен зафиксировано только на сахар — на 2,8% (против февраля 2012 года — снижение на 16,6%).

По остальным позициям в феврале 2013 года против января 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

***

Цены производителей промпродукции снизились на 1,6%

В Украине цены производителей промышленной продукции в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года снизились на 1,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с февралем 2012 года цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, против декабря 2012 года (с начала 2013 года) - на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года - выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

***

Янукович и президенты стран ТС в апреле определят формат сотрудничества

Ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси обсудят вопрос о присоединении Украины к положениям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

Он сообщил, что во время последних переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта они обсуждали вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом.

По словам В.Януковича, они договорились продолжить эту работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза.

Президент также отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

В.Янукович предполагает, что такая встреча состоится в апреле.

«На этой встрече мы будем обсуждать эти вопросы и принимать соответствующие решения. То есть этот формат должен снять проблемы, которые существуют между странами при осуществлении торговых операций», - сказал Президент.

При этом он отметил, что только с Россией в прошлом году Украина потеряла приблизительно до 5 млрд долл. товарооборота.

“Мы должны найти такой формат отношений, который бы создавал мотивации для увеличения товарооборота, создавал возможности для движения товаров, рабочей силы и т.п. ... Я однозначно сказал: все, что не будет противоречить нашим международным обязательствам, все, что не будет возражать ВТО, по всем этим вопросам мы готовы присоединяться к положениям Таможенного союза”, - сказал В.Янукович.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года в интервью украинским телеканалам премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

Глава правительства напомнил, что на страны ТС приходится 60 млрд. долларов украинского экспорта, а на Европейский Союз - около 40 млрд. долл. По его словам, в страны ТС поставляются те товары, которые Украина не может продать на других рынках: продукция машиностроения, трубы и т.д.

13 декабря 2012 года Президент Украины В.Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января т.г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 миллиардов долларов за газ, не отобранный Украиной в 2012 году, экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в ТС.

***

Фонд госимущества 28 марта выставит на продажу последний госпакет "Харьковгаза"

Фонд государственного имущества Украины выставит 17,7% акций предприятия по газоснабжению и газификации "Харьковгаз" на биржевые торги, которые пройдут на площадке Восточно-Европейской фондовой биржи 28 марта.

Об этом сообщается в газете «Ведомости приватизации».

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составляет 7,082 млн грн.

После продажи данного пакета акций в госсобственности не останется акций "Харьковгаза".

Справка УНИАН. ПАО «Харьковгаз» (Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

В 2012 году «Харьковгаз» сократил реализацию продукции на 6,3% - до 985,205 млн грн, при этом чистая прибыль по сравнению с 2011 годом уменьшилась в 15 раз – до 6,093 млн грн.

Ежегодно предприятие транспортирует около 1,2 млрд кубических метров природного газа, поставляет природный газ более 440 тысячам абонентам Харьковской области, почти 2 500 объектам коммунально-бытовой сферы, 180 промышленным предприятиям и около 730 бюджетным учреждениям и организациям. Уровень газификации области составляет 70,8%.

Фонду госимущества принадлежит 17,7% акций "Харьковгаза".

Кроме того, в общей сложности 65,0721% акций владеют компании, зарегистрированные на Кипре: "Eriswell Trading Limited" принадлежит 14.5310% акцій, "Humgate Holdings Limited" - 19.7367%, "Sodeman Limited" — 17.1915%, "Tanter Holdings Limited" - 13.6129%.

***

Золотовалютные резервы НБУ в феврале выросли до 24,71 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в феврале выросли на 0,2% и по состоянию на 1 марта 2013 года составили 24,710 млрд долл. США.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубихвоста, размещенном на сайте регулятора.

«По состоянию на 1 марта 2013 года объем золотовалютных резервов составил 24 млрд 710 млн долл. США в эквиваленте. То есть за месяц резервы выросли на 58 млн долл. США в эквиваленте», - сообщил А.Дубихвост.

Он пояснил, что в феврале текущего года на изменение объема резервов существенно повлияли погашение очередного транша по кредиту Международного валютного фонда в размере 998 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по обслуживанию государственного долга.

По словам А.Дубихвоста, рост резервов произошел преимущественно за счет поступлений средств от размещения внешних и внутренних государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на счета правительства.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

***

Цена импортного газа для Украины в феврале уменьшилась на 1,5% - до 419,7 долл.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за тыс. куб. м с 426,16 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Согласно сообщению министерства, 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем - 426 долл. за 1 тыс. куб. м, в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

***

«Укравтодор» разместил облигации на 7,2 млрд грн под госгарантии

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместил облигации на сумму 7,2 млрд грн под государственные гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил заместитель главы ведомства Владимир Галушко.

«Мы сумели разместить 7,2 млрд грн», - сказал он.

В то же время он отметил, что ведомство пока не определилось с объемом привлечения госгарантий на 2013 год в связи с тем, что Министерство финансов пока не определилось с суммой госгарантий.

«Когда Минфин определит сумму госгарантий, мы определим сумму и механизмы привлечения средств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств «Укравтодора» в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» в 2012 году открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

***

Fitch отозвало рейтинг евробондов Ferrexpo после решения компании не выпускать их

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинг евробондов компании Ferrexpo, после того как компания отказалась от выпуска бумаг в феврале.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«После сообщения компании о том, что она не планирует размещать евробонды, мы вынуждены отозвать рейтинг», - сказано в сообщении.

В сообщении рейтингового агентства отмечается, что поступления от выпуска евробондов планировалось направить на финансирование программы капиталовложений, а также на дополнительную ликвидность оборотного капитала.

Как сообщал УНИАН, швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, отказалась от выпуска евробондов на сумму 500 млн долл. по причине расширения кредитных спредов и устойчивых финансовых позиций компании.

Ранее, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

При этом международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo является крупнейшим экспортером железорудных окатышей из Украины и СНГ и седьмым по величине экспортером в мире. Основными активами являются Полтавский и Еристовский ГОКи. Основные потребители – сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - 9,69 млн тонн. В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн). Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.

***

«Укравтодор» разработал программу развития дорог стоимостью 264 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Об этом в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил советник главы «Укравтодора» Евгений Прусенко.

Он отметил, что программа предусматривает ежегодное финансирование в объеме 40 млрд грн в течение 6 лет.

«Программа в ближайшее время будет представлена на рассмотрение правительства», - сказал Е. Прусенко.

Он также отметил, что источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

При этом, данным Е. Прусенко, ставки акцизного налога на топливо в Украине значительно ниже, чем в европейских странах (по бензину - в 2-5 раз, по дизельному топливу - в 3-16 раз).

Как сообщал УНИАН, на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН