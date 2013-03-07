ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сколько средств выделяют иностранные банки на украинские дороги» пишет: в «Укравтодоре» рассказали, какие дороги строятся за деньги международных организаций и как это сказывается на их качестве…

http://delo.ua/business/skolko-sredstv-vydeljajut-inostrannye-banki-na-ukrainskie-dorogi-199001/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Минфин разместил ОВГЗ на 1,5 млрд грн, а резервы НБУ чуть подросли» подает обзор основных экономических новостей за 6 марта…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-minfin-razmestil-ovgz-na-15-mlrd-grn-a-r-199002/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Налог - не роскошь», в котором пишет: контролирующим органам грозит усиление ответственности за принятие неправомерных решений по налоговым и денежным обязательствам плательщиков. Это чревато наложением штрафных санкций на инспекторов, нарушения которых будут доказаны в суде. В правительстве также планируют ограничить количество внеплановых проверок по уже аудированным периодам. Но поскольку эта норма не будет распространяться на проверку обоснованности сумм заявленного возмещения НДС, бизнес почти не почувствует положительного эффекта от инициативы, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2142581

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Резервы пополнят иными долларами» пишет: Международный валютный фонд приступил к расширению списка резервных валют. В нынешнем году их список пополнят австралийский и канадский доллары. Включение этих валют в международные резервы Украины позволит укрепить и диверсифицировать их, считают эксперты. Однако товарооборот Украины с Австралией и Канадой настолько небольшой, что скупка этих валют в резервы Нацбанка была бы преждевременной...

http://www.kommersant.ua/doc/2142579

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«Сегодня» в публикации «Почему в Украине застыли цены» пишет: в феврале в Украине зафиксирована дефляция. Снижение цен произошло из-за падения спроса и замедления роста зарплат, считает эксперт…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Pochemu-v-Ukraine-zastyli-ceny-mnenie-eksperta.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как обезопасить свои ценности в банковском сейфе» пишет: банки не отвечают за содержимое ячеек, зато сейф можно застраховать…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Kak-obezopasit-svoi-cennosti-v-bankovskom-seyfe.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Председатель правления ОТП Банка: «Ни один банк с иностранным капиталом не строил долгосрочной стратегии присутствия в Украине» подает интервью топ-менеджера представленной в Украине дочерней структуры венгерского OTP Bank Plc Тамаша Хак-Ковача…

http://economics.unian.net/rus/

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Росавиация предлагает конфисковывать неисправные самолеты» пишет: власти РФ намерены внедрить практику задержания и изъятия бортов в малой авиации…

http://izvestia.ru/news/546243

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Также «Известия» в публикации «Мужчины набрали долгов под 8 Марта» пишут: в преддверии Международного женского дня доля мужчин, оформляющих займы в микрофинансовых организациях, возрастает до 50%…

http://izvestia.ru/news/546265

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«Ведомости» в публикации «Сечина в Хьюстоне встретила охрана президентского уровня» пишут: глава «Роснефти» впервые выступил в США на конференции IHS СERAWeek, где презентовал себя и компанию глобальному ТЭКу…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9846781/prezident_rosnefti_igor_sechin_prezentoval_sebya_i_rosneft

(УНИАН)