Парламент начнет работать 19 марта, считает Рыбак
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что 19 марта парламент начнет работать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время поздравления с праздником 8 марта.
В.Рыбак отметил: “Я думаю, что 19 марта парламент начнет работать”.
По словам председателя ВР, сегодняшняя ситуация с блокированием парламента свидетельствует о том, что две трети народных депутатов впервые пришли в парламент, и “многие из них думают, что они на митингах”. “Но это высший законодательный орган страны”, - подчеркнул В.Рыбак.
Как сообщал УНИАН, оппозицонные депутаты с 5 марта блокируют работу парламента.
Они обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.
6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия С.Власенко.